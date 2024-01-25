TotalEnergies покупает одного из ведущих производителей систем накопления энергии в ФРГ

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Москва. 25 января. INTERFAX.RU - TotalEnergies подписала соглашение о покупке Kyon Energy, одного из ведущих разработчиков систем накопления электроэнергии Германии, сообщается в пресс-релизе французской компании.

Вознаграждение состоит из авансового платежа в размере 90 млн евро, а также некоторых дополнительных выплат, связанных с достижением целей развития.

С момента своего создания в 2021 году Kyon Energy разработала проекты мощностью 770 МВт с конкурентоспособной стоимостью подключения к сети, из которых 120 МВт уже запущены, 350 МВт находятся в стадии строительства и 300 МВт готовы к строительству. Также компании принадежит портфель проектов на продвинутой стадии на 2 ГВт. Проекты расположены в основном на севере Германии.

"Эта покупка позволит нам ускорить развитие нашей деятельности в области интегрированной энергетики в Германии, которая охватывает производство, трейдинг, агрегацию и сбыт низкоуглеродной электроэнергии, доступной круглосуточно. Также она вносит вклад в достижение нашей цели по достижению рентабельности этого вида бизнеса в размере порядка 12% к 2028 году", - приводятся в сообщении слова главы подразделения TotalEnergies Gas, Renewables & Power Стефана Мишеля.

Ранее французская компания стала участником концессии на строительство морского ветрового парка в Германии на 3 ГВт, купила агрегатора производства электроэнергии из возобновляемых источников Quadra Energy и заключила контракт на установку и эксплуатацию 1100 зарядных станций большой мощности для электромобилей.

Системы накопления помогают решить проблему с гибкостью использования энергии, производимой возобновляемыми источниками.

Сделка должна быть одобрена уполномоченными органами.