TotalEnergies подтвердил, что объявил форс-мажор по закупке СПГ с "Арктик СПГ 2" из-за санкций

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Французская TotalEnergies, акционер проекта "Арктик СПГ 2", не будет получать сжиженный природный газ (СПГ) с проекта в 2024 году из-за форс-мажора, объявленного после попадания проекта под американские санкции.

"Мы инициировали процедуру форс-мажора в соответствии с существующими контрактами и будем исполнять санкционный режим в соответствии с нашими принципами поведения. Поэтому в 2024 году мы не планируем получать СПГ с проекта "Арктик СПГ 2", - передает заявление компании агентство Bloomberg.

Вице-премьер РФ Александр Новак заявил в конце декабря, что первая линия завода "Арктик СПГ 2" "фактически начала работать", и "первые отгрузки ожидаются в первом квартале 2024 года".

В середине декабря 2023 года стало известно, что "НОВАТЭК" объявил форс-мажор на поставки для некоторых своих покупателей из-за санкций США. Объявление форс-мажора по поставкам СПГ источники "Интерфакса" увязывают с позицией банков и судовладельцев, которые опасаются, что оказание финансовых и транспортных услуг после введения санкций против проекта может создавать для них риски. По словам источников, "НОВАТЭК" взял паузу, чтобы разрешить проблему, объявив форс-мажор и снимая тем самым риски штрафов в случае задержки поставок.

Газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в правительстве РФ сообщала также, что иностранные акционеры "Арктик СПГ 2" - TotalEnergies, китайские CNPC и CNOOC, а также консорциум японских Mitsui и JOGMEC (каждая владеет по 10%) - из-за санкций США объявили форс-мажор по своим договорам в проекте.

Сам "НОВАТЭК" владеет 60%. Каждый из акционеров имеет право получать СПГ в объеме, пропорциональном своей доле, то есть у "НОВАТЭКа" - 12 млн тонн в год, у иностранных акционеров - по 2 млн тонн. Объявление форс-мажора означает отказ акционеров СПГ-завода от обязанностей по его финансированию и выполнению offtake-контрактов на СПГ. После отказа иностранных акционеров забирать СПГ у проекта не осталось функционирующих долгосрочных контрактов, что может угрожать дефолтом по внешнему финансированию объемом 9,5 млрд евро, отмечал "Коммерсант".

При этом китайские и японские компании планировали запросить власти США о возможности вывести поставки СПГ из-под санкций. Сам "НОВАТЭК" получил уведомление о форс-мажоре от оператора проекта "Арктик СПГ 2" еще в конце ноября и передал эти форс-мажоры покупателям, сообщали СМИ. Пока "Арктик СПГ 2" вынужден будет продавать газ на спотовом рынке.

США ввели санкции в отношении "Арктик СПГ 2" в ноябре 2023 года. Ранее под санкции также подпало ООО "Арктическая перевалка", владеющее терминалами по перевалке СПГ в Мурманске и на Камчатке, а также подрядчики проекта.

Проект "Арктик СПГ 2" предусматривает строительство трех очередей по производству сжиженного природного газа мощностью 6,6 млн тонн в год. Первую очередь "НОВАТЭК" планировал запустить до конца 2023 года, а на полную мощность выйти в первом квартале 2024 года. Вторую линию планировалось запустить в 2024 году, а третью - в 2026-м.