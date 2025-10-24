TotalEnergies может продать 50% портфеля систем накопления энергии в Германии

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Французская TotalEnergies рассматривает возможность продажи 50% портфеля систем накопления энергии в Германии, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Активы являются частью германской Kyon Energy, которую TotalEnergies приобрела в 2024 году. По словам источников агентства, они могут привлечь интерес фондов инфраструктурных инвестиций.

TotalEnergies пока не приняла решение о продаже активов и все еще может сохранить их за собой, отмечают источники.

В сентябре TotalEnergies сообщила, что начала процесс продажи части активов в области систем хранения энергии, отметив высокий интерес к ним.