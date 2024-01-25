Процедура банкротства "Открытие холдинга" продлена до августа 2024 года

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы 22 января продлил процедуру банкротства АО "Открытие холдинг" на шесть месяцев, сказано на сайте суда. Следующий отчет конкурсного управляющего компании назначен на 12 августа.

Суд 20 июля 2022 года признал "Открытие холдинг" банкротом.

Кредиторы АО "Открытие холдинг" в установленный законом срок по состоянию на 27 апреля 2022 года подали в Арбитражный суд Москвы требования на сумму почти 648 млрд рублей, в реестр кредиторов холдинга по состоянию на 19 июля (дата признания холдинга банкротом - ИФ) были включены требования на сумму более 920 млрд рублей, в том числе 911,2 млрд рублей основного долга и 8,8 млрд рублей пеней и штрафов. Крупнейшим кредитором является банк "Траст".

Самые крупные требования подали банк "Траст" - на сумму 295,1 млрд рублей, банк "ФК Открытие" - на 292,5 млрд рублей, ООО "РКТ" - на 262,1 млрд рублей и НКО АО "НРД" - на 56,6 млрд рублей.

Размер задолженности "Открытие холдинга" перед "Трастом" составляет порядка 450 млрд рублей. Сумма сформирована из невозвращенных кредитов, выданных "Трастом", банком "ФК Открытие", Рост банком, и облигаций "Открытие холдинга".

22 декабря 2023 года в суд поступило заявление конкурсного управляющего Марии Булатовой о принятии мер, "направленных на обеспечение заявления о привлечении к субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц".

Булатова просила арестовать денежные средства и иное имущество в пределах суммы 916,2 млрд рублей экс-президента банка "Открытие" Рубена Аганбегяна, бывшего предправления холдинга Алексея Карахана, основателя и бенефициара группы "Открытие" Вадима Беляева, а также бывших гендиректоров холдинга Сергея Шкодинского, Андрея Коняева, Павла Федосеева.

Суд 22 января 2024 года удовлетворил заявление Булатовой, арестовав имущество шести бывших руководителей компании в пределах 916,2 млрд рублей.

В список лиц, с кого планируется солидарно взыскать убытки, вошли также Дмитрий Ромаев, Светлана Целминьш, Александр Должич, Сергей Бабкин, Вероника Доленко, Михаил Назарычев, Илья Южанов, Михаил Жернов, Оксана Айсина, ООО "АБЕ Консалтинг" (прежнее название ООО "Учет. Налоги. Консалтинг"), Венера Набиуллина и Юрий Папилов.

"Открытие холдинг" до 2017 года был одной из крупнейших финансовых групп в России, но в августе того года ЦБ начал процедуру санации его основного актива - банка "ФК Открытие". Вместе с этой кредитной организацией под контроль ЦБ перешел и банк "Траст", санацией которого занимался "ФК Открытие".

Холдинг передал кредиторам практически все свои активы, однако этого оказалось недостаточно для полного исполнения обязательств.

В конце декабря 2022 года ВТБ получил группу банка "Открытие" без ее требований к бывшим бенефициарам "ФК Открытие", Бинбанка и "РГС-Активы", их выкупил банк "Траст".