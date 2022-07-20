Суд признал банкротом "Открытие холдинг"

Фото: Андрей Махонин/ТАСС

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы в среду признал несостоятельным (банкротом) АО "Открытие холдинг", подтвержденный долг которого превышает 600 млрд рублей, передал корреспондент "Интерфакса" из суда.

Суд утвердил конкурсным управляющим "Открытие холдинга" Марию Булатову, которая ранее была временным управляющим. Ее отчет о проделанной работе суд назначил на 23 января 2023 года.

В начале заседания суд отклонил два ходатайства ВТБ об отложении слушания. Они были мотивированы тем, что собрание кредиторов состоялось только накануне, 19 июля. Протокол его не опубликован, банк с ним не ознакомлен. В связи с этим представитель просил отложить заседание для ознакомления с документом и для возможности его в случае несогласия обжаловать.

Однако временный управляющий, а также представитель банка "Траст" возражали против того, чтобы отложить заседание.

На заседании отмечалось, что собрание кредиторов с суммой требований более 99% голосов 19 июля проголосовало за признание компании банкротом, а также за назначение конкурсным управляющим Булатовой. На собрании присутствовали 6 из 7 кредиторов. Все требования кредиторов рассмотрены.

Процедура наблюдения

Ранее сообщалось, что Арбитражный суд Москвы 19 ноября 2021 года ввел процедуру наблюдения в АО "Открытие холдинг". Суд тогда признал обоснованным заявление компании о собственном банкротстве и утвердил временным управляющим Булатову.

В судебном акте отмечалось, что "общий размер обязательств должника составляет 569,4 млрд рублей, что подтверждается представленными в материалы дела документами".

Заявление компании о собственном банкротстве поступило в суд 5 марта 2020 года.

В начале сентября 2020 года суд отказался ввести начальную процедуру банкротства "Открытие холдинга" по заявлению самого холдинга. Суд тогда указал, что холдингом не был соблюден специальный порядок опубликования уведомления о намерении обратиться с заявлением о банкротстве. Такое уведомление должно публиковаться не менее чем за 15 дней до даты обращения в суд. "Открытие холдинг" уведомил о своем намерении банкротиться 19 февраля 2020 года, а уже на следующий день подал иск.

Долг перед "Трастом"

В результате решения суда в сентябре 2020 года банк Траст", который также подал ходатайство о банкротстве холдинга, получил роль первого заявителя по делу.

Однако суд 7 октября 2020 года оставил без рассмотрения заявление банка "Траст" о банкротстве "Открытие холдинга". Апелляционный суд 28 октября 2020 года и кассационный суд 16 февраля 2021 года оставили определение в силе. "Траст" в апреле 2021 года подал жалобу в Верховный суд (ВС) РФ. 11 октября ВС РФ отказал банку в пересмотре дела.

Размер задолженности "Открытие холдинга" перед "Трастом" составляет порядка 450 млрд рублей. Сумма сформирована из невозвращенных кредитов, выданных "Трастом", банком "ФК Открытие", Рост банком, и облигаций "Открытие холдинга".

В конце апреля 2021 года суд принял к производству заявление ВТБ о вступлении в дело о банкротстве должника. Оно будет рассмотрено после заявлений от компаний, которые поступили ранее.

Другие кредиторы

Среди других кредиторов "Открытие холдинга", которые вступили в дело о банкротстве компании, – украинское ООО "Каскад" и ООО "РКТ".

Кредиторы АО "Открытие холдинг" в установленный законом срок по состоянию на 27 апреля 2022 года подали в Арбитражный суд Москвы требования на сумму почти 648 млрд рублей, следует из картотеки суда.

Самые крупные требования подали банк "Траст" – на сумму 295,1 млрд рублей, банк "ФК Открытие" – на 292,5 млрд рублей, ООО "РКТ" – на 262,1 млрд рублей и НКО АО "НРД" – на 56,6 млрд рублей.

В обращении у "Открытие холдинга" осталось 10 выпусков биржевых облигаций общим объемом 205,973 млрд рублей и 5 выпусков классических облигаций на 27 млрд рублей.

Суд 11 марта включил в реестр холдинга требование ФНС России в лице ИФНС №9 по Москве в размере 69,6 млн рублей.

23 марта суд оставил без рассмотрения заявление банка "Траст" о включении в реестр кредиторов должника почти 53 млрд рублей. В тот же день были оставлены без рассмотрения требования ООО "Актив Инвест" Д.У. ЗПИФ комбинированный "Второй инвестиционный" на 310,7 млн рублей и ООО "Актив Инвест" Д.У. ЗПИФ комбинированный "Ресурс" на 2,2 млрд рублей.

Апелляционный суд 7 июня оставил в силе определения суда первой инстанции о признании требований ООО "РКТ" обоснованными и подлежащими включению в реестр кредиторов АО "Открытие холдинг" в размере 262,1 млрд рублей, а также требования банка "Траст" в размере 463,2 млн рублей.

Суд 10 июня включил в реестр кредиторов компании долг перед кредиторами на сумму 563,9 млрд рублей. В эту сумму вошли требования банка "ФК Открытие" в размере 292,5 млрд рублей, 214,8 млрд рублей долга банку "Траст", а также 56,6 млрд рублей долга перед НКО АО "НРД".

6 июля суд включил в реестр холдинга требования банка "Траст" на сумму 31,4 млрд рублей и АО "Открытые инвестиции" на 648,8 млн рублей.

18 июля суд включил в реестр кредиторов АО "Открытие холдинг" долг перед банком "Траст" в размере 47,7 млрд рублей.

Основной актив и бенефициары "Открытие холдинга"

Сейчас основным активом "Открытие холдинга" является компания AGD (прежнее название "Архангельскгеолдобыча", недропользователь алмазной трубки им.Гриба). Алмазный актив, разработку которого вел "ЛУКОЙЛ", в 2017 году был продан компании ООО "Открытие промышленные инвестиции" за $1,45 млрд. Сейчас Федеральная антимонопольная служба пытается оспорить эту сделку в суде.

Бенефициарами "Открытие холдинга" являются его гендиректор Павел Федосеев (17,8%), основатель холдинга Вадим Беляев (10,8%), ВТБ (10%), совладельцы нефтяной компании "ЛУКОЙЛ" Вагит Алекперов и Леонид Федун (около 12%), экс-гендиректор компании "Открытие брокер" Александр Бухарин (около 20%), а также экс-глава набсовета банка "Открытие" Рубен Аганбегян (8%). Доля в 10% принадлежит кипрской компании Velinio Holdings, собственниками которой выступали бывшие топ-менеджеры банка "Открытие".