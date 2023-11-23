Конкурсный управляющий "Открытие холдинга" потребовала взыскать 9,8 млрд руб. с акционеров "ЛУКОЙЛа" и 4 структур

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Конкурсный управляющий "Открытие холдинга" Мария Булатова подала заявление о взыскании солидарно 9,75 млрд рублей убытков с акционеров "ЛУКОЙЛа" Вагита Алекперова и Леонида Федуна, а также четырех компаний, свидетельствует сообщение на Федресурсе.

Конкурсный управляющий требует взыскать убытки с кипрской Gatecraft Limited, АО "Капитал", ООО "Резерв Инвест" и АО "Частные Активы".

"Открытие холдинг" до 2017 года был одним из крупнейших финансовых холдингов РФ. В 2017 году основной актив компании, банк "Открытие", а также санируемый им банк "Траст" перешли под контроль ЦБ, что серьезно ухудшило финансовое положение холдинга.

19 июля 2022 года суд признал "Открытие холдинг" банкротом. В реестр его кредиторов по состоянию на эту дату включены требования на сумму более 920 млрд рублей. Крупнейшим кредитором является банк "Траст", размер задолженности "Открытие холдинга" перед которым составляет порядка 450 млрд рублей.

Федун и Алекперов были совладельцами "Открытие холдинга". Кроме того, в 2017 году, незадолго до появления финансовых проблем, холдинг купил у "ЛУКОЙЛа" акции алмазодобытчика AGD за $1,45 млрд. В 2020 году Федеральная антимонопольная служба (ФАС) потребовала развернуть сделку, так как "Открытие холдинг" при покупке этой компании скрыл от ведомства данные о наличии у трех ее акционеров иностранного гражданства. Кроме того, по мнению ФАС, цена сделки была завышена вдвое. Учитывая, что основным активом холдинга на тот момент был банк "Открытие", который через несколько месяцев после сделки попал на санацию, оспариваемая сделка может прикрывать вывод средств банка в пользу бенефициаров холдинга с иностранным гражданством, посчитали в ФАС. Судебные разбирательства длились больше двух лет и закончились в июле 2020 года заключением мирового соглашения, суть которого не раскрывалась, так как, по заявлению участников процесса, заключительное заседание суда прошло в закрытом режиме.

В сентябре этого года конкурсный управляющий холдинга и НК "ЛУКОЙЛ" заключили мировое соглашение по делу о взыскании с нефтяной компании "разницы" по спорной сделке с AGD. Булатова в суде просила применить последствия частичной недействительности (ряда сделок 2016-2017 годов - ИФ) в виде взыскания с "ЛУКОЙЛа" 12,05 млрд рублей. В эту сумму конкурсный управляющий "Открытие холдинга" оценила разницу между средствами, предоставленными "Открытие холдингом" компании Lakover Trading Limited по договорам займа от 17 и 23 мая 2017 года, и стоимостью приобретенных требований по ним. Судебное разбирательство по ходатайству участников спора проходило в закрытом режиме. Как сообщил конкурсный управляющий, 18 сентября производство по делу прекращено в связи с утверждением мирового соглашения.