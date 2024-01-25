Дума приняла закон о налоговом учете срока владения евробондами при замещении

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении закон о минимизации негативных налоговых последствий для инвесторов в результате замещения евробондов локальными бумагами.

Законопроект № 477045-8 внесла в палату группа сенаторов, среди которых Николай Журавлев, Александр Шендерюк-Жидков, Анатолий Артамонов.

Документ позволяет держателям еврооблигаций при замещении сохранить право на инвестиционный налоговый вычет за долгосрочное - от трех лет - владение ценной бумагой. В срок владения замещающими облигациями будет включаться период с даты приобретения инвестором евробондов, которые впоследствии были обменяны на российские локальные облигации.

Нормой смогут воспользоваться инвесторы, которые владели еврооблигациями на 1 марта 2022 года. Изменения будут распространяться на евробонды, которые замещены локальными облигациями после 1 января 2023 года.

На то, что держатели замещающих облигаций не могут воспользоваться льготой на долгосрочное владение при обмене евробондов, ранее обращала внимание Ассоциация владельцев облигаций (АВО). В конце октября АВО сообщала, что направила в Госдуму предложения о дополнении статьи 219.1 Налогового кодекса нормой, позволяющей сохранить право на инвестиционный налоговый вычет для частных инвесторов - владельцев еврооблигаций, замещенных на облигации российских эмитентов.

Проблема заключается в том, что в процессе обмена евробондов на замещающие облигации инвестор получает во владение новую ценную бумагу, по которой срок владения начинает исчисляться с даты замещения. В результате процедура замещения приводит к утрате права на налоговый вычет, зависящий от непрерывного срока владения ценной бумагой.

Изменения для пайщиков

Кроме того, документ устраняет для инвесторов негативные налоговые последствия при выделении из паевых инвестиционных фондов (ПИФ) заблокированных активов в специальные закрытые фонды (ЗПИФ).

До 1 сентября 2023 года управляющие компании открытых, биржевых и интервальных ПИФов, в портфеле которых доля заблокированных активов превысила 10%, должны были выделить их в дополнительно созданный ЗПИФ либо сменить статус розничного фонда на закрытый. Пайщики же должны получить паи нового фонда.

По действующим правилам получение паев нового фонда рассматривается как получение налогооблагаемого дохода. Кроме того, изменение типа ПИФа на закрытый может повлечь утрату пайщиками прав на получение налоговых льгот.

Документ ретроспективно - с начала 2023 года - исключает возникновение налогооблагаемого дохода при выделении заблокированных активов в дополнительный ПИФ. Кроме того, пайщики, получившие паи дополнительного ПИФа или владеющие паями ПИФа, тип которого изменен на закрытый, смогут получить право на перенос убытков от реализации (погашения) таких паев на будущее, а также возможность воспользоваться правом на получение инвестиционного налогового вычета на долгосрочное владение ценными бумагами.

"Поскольку это не по вине пайщиков происходит, а из-за тех внешних ограничений, которые накладываются из-за тех геополитических рисков, которые реализуются, то конечно несправедливо наказывать налогоплательщиков и брать с них налог с неполученных доходов", - говорил ранее замминистра финансов Алексей Сазанов.