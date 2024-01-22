Комитет Думы одобрил налоговые поправки об учете срока владения евробондами при замещении

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по бюджету и налогам одобрил поправки к Налоговому кодексу, позволяющие держателям еврооблигаций при замещении сохранить право на инвестиционный налоговый вычет за долгосрочное - от трех лет - владение ценной бумагой.

Поправки внесли ко второму чтению законопроекта № 477045-8 сенатора Александра Шендерюка-Жидкова. В законопроекте изначально речь шла о минимизации налогов при выводе активов из заблокированных паевых инвестиционных фондов.

Предлагаемые изменения в Налоговый кодекс предусматривают, что в срок владения замещающими облигациями будет включаться период с даты приобретения инвестором евробондов, которые впоследствии были обменяны на российские локальные облигации. Нормой смогут воспользоваться инвесторы, которые владели еврооблигациями на 1 марта 2022 года. Изменения будут распространяться на евробонды, которые замещены локальными облигациями после 1 января 2023 года.

"Данной поправкой регулируется вопрос о сроке нахождения замещающих облигаций российских организаций в собственности налогоплательщика в целях сохранения возможности применения инвестиционного налогового вычета (за долгосрочное владение бумагой от трех лет - ИФ)", - сказал Шендерюк-Жидков на заседании комитета.

На то, что держатели замещающих облигаций не могут воспользоваться льготой на долгосрочное владение при обмене евробондов, ранее обращала внимание Ассоциация владельцев облигаций (АВО). В конце октября АВО сообщала, что направила в Госдуму предложения о дополнении статьи 219.1 НК нормой, позволяющей сохранить право на инвестиционный налоговый вычет для частных инвесторов - владельцев еврооблигаций, замещенных на облигации российских эмитентов.

Проблема заключается в том, что в процессе обмена евробондов на замещающие облигации инвестор получает во владение новую ценную бумагу, по которой срок владения начинает исчисляться с даты замещения. В результате процедура замещения приводит к утрате права на налоговый вычет, зависящий от непрерывного срока владения ценной бумагой.

В отношении акций, полученных инвесторами в рамках расконвертации депозитарных расписок, сроком нахождения таких акций в собственности налогоплательщика признается срок, исчисляемый с даты приобретения депозитарных расписок. Однако в отношении замещающих облигаций Налоговый кодекс не был дополнен аналогичной нормой о сохранении срока владения, отмечала АВО. Таким образом, процедура замещения влечет утрату права на инвестиционный вычет даже теми гражданами, которые уже имеют такое право, так как непрерывно владеют еврооблигациями более трех лет, подчеркивала ассоциация.

Замещающие облигации появились на рынке с 2022 года, когда российские заемщики законодательно получили возможность размещать локальные облигации для обмена на них находящихся в обращении евробондов. Основные параметры (номинал, срок погашения, купон) замещающих бондов должны совпадать с параметрами обмениваемых выпусков.

Изначально выпуск замещающих облигаций был одним из способов обеспечить доведение платежей до держателей еврооблигаций в России, которым из-за санкций выплаты перестали доходить через традиционные каналы - платежного агента и международные депозитарии. В 2023 году замещение евробондов стало обязательным - эта норма была зафиксирована указом президента, опубликованным в мае прошлого года. Компании и банки согласно президентскому указу должны были до конца 2023 года в обязательном порядке разместить замещающие облигации. Однако многие из них в обозначенный дедлайн уложиться не смогли, и в декабре срок обязательного замещения был продлен на полгода - до 1 июля 2024 года.