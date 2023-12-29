ВЭБ получил разрешение не замещать евробонды-2025

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Правительственная комиссия по иностранным инвестициям выдала ВЭБу разрешение не осуществлять замещение выпуска евробондов на $1 млрд с погашением в 2025 году, сообщила госкорпорация.

Решение датировано 15 декабря.

ВЭБ продолжит исполнение обязательств перед держателями еврооблигаций в порядке, установленном указом президента РФ от 5 марта 2022 г № 95 "О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами", говорится в сообщении.

Госкорпорация напоминает, что в соответствии с этим порядком держателям перечисляется рублевый эквивалент стоимости обязательств в иностранной валюте, рассчитанный по курсу ЦБ РФ на дату платежа. Обязательства перед резидентами РФ и дружественных стран, ценные бумаги которых учитываются на счетах депо в российских депозитариях, исполняются путем перечисления средств в рублях через российские депозитарии. Обязательства перед остальными держателями - через перечисление средств на счет типа "С", открытый на имя платежного агента Bank of New York Mellon, London Branch, в НРД. Перечисление средств осуществляется в соответствии со сроками, установленными эмиссионной документацией.

Российские компании и банки согласно президентскому указу должны были до конца 2023 года в обязательном порядке разместить замещающие облигации. Часть из них в обозначенный дедлайн уложиться не смогла, и 18 декабря срок обязательного замещения был продлен на полгода - до 1 июля 2024 года. Получить разрешение не замещать евробонды можно в правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций.

Минфин в конце июля опубликовал критерии, на основании которых заемщики смогут претендовать на получение разрешения не замещать свои еврооблигации локальными бондами. Согласно документу, комиссия будет "как правило" исходить из целесообразности выдачи таких разрешений, если эмитент получил не только согласие инвесторов на осуществление раздельных платежей, но и подтверждение волеизъявления держателей, имеющих право распоряжаться более чем 75% от общего числа еврооблигаций, права на которые учитываются в российских депозитариях, о выборе способа исполнения обязательств по евробондам через осуществление денежных выплат, а не через выпуск замещающих бондов. Кроме того, в этом случае евробонды должны быть допущены к торгам на Московской бирже.

Другое основание претендовать на исключение - срок погашения еврооблигаций наступает до 31 декабря 2024 года включительно.

Ранее о получении разрешений не замещать евробонды сообщали "Северсталь" и "Уралкалий", у обеих компаний еврооблигации должны быть погашены как раз в следующем году. ВЭБ - первый заемщик, которому разрешили не выпускать замещающие облигации на еврооблигации с более длинным сроком обращения.

Госкорпорация заявляла том, что для нее замещать евробонды нецелесообразно, еще в июне. "В нашем случае мы не видим никакого смысла это (замещать евробонды - ИФ) делать, потому что цель, которая заложена в последнем указе, это обеспечение прямых выплат перед держателями с правами в российской инфраструктуре. Это российские держатели и дружественные иностранные держатели, которые хранят бумаги в российской юрисдикции, в российских депозитариях. Мы всем таким держателям осуществляем выплаты напрямую, поэтому от выпуска замещающих облигаций никакого дополнительного преимущества эти держатели не получат. Мы платим всем, кого мы можем идентифицировать, то есть всем тем, кто хранит бумаги в нашей системе", - пояснял "Интерфаксу" заместитель председателя ВЭБа Константин Вышковский.

Осенью госкорпорация сообщала о проведении двух опросов владельцев еврооблигаций с целью выяснить, хотят ли они получить замещающие облигации или их устраивает текущий способ исполнения обязательств по евробондам.

В начале декабря Вышковский говорил, что получить от властей разрешение не замещать евробонды локальными облигациями, как предписывает президентский указ, оказалось непросто, но ВЭБ надеется на итоговый положительный ответ.