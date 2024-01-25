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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:29

Xerox получила чистый убыток в IV квартале и сократила выручку на 9%

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Американская Xerox Holdings получила чистый убыток в четвертом квартале 2023 года, а падение выручки компании оказалось хуже прогнозов рынка.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистый убыток в октябре-декабре составил $58 млн, или $0,50 на акцию, по сравнению с прибылью в размере $121 млн, или $0,74 на акцию, за аналогичный период предыдущего года.

Квартальная прибыль отражает списание в размере $78 млн, или 62 центов на акцию, в связи с объявленным ранее сокращением штата.

Скорректированная прибыль Xerox снизилась до 43 центов на акцию с 89 центов. Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали прибыль на уровне 52 центов на акцию.

Выручка компании уменьшилась на 9,1%, до $1,77 млрд. Консенсус-прогноз аналитиков предусматривал выручку на уровне $1,79 млрд.

В 2024 году компания ожидает сокращения выручки на 3-5%.

Акции Xerox, одного из мировых лидеров в области технологий печати, дешевеют на 1,5% на предварительных торгах в четверг. Капитализация компании последние три месяца выросла на 34,3% и составляет около $2,05 млрд.

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