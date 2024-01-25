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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:29

American Airlines резко сократила чистую прибыль в IV квартале

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - American Airlines Group зафиксировала резкое снижение чистой прибыли в четвертом квартале 2023 года, в том числе из-за разовых расходов, однако показатели скорректированной прибыли и выручки превзошли прогнозы рынка.

В октябре-декабре 2023 года чистая прибыль компании составила $19 млн, или $0,03 в расчете на акцию, по сравнению с $803 млн, или $1,14 на акцию, за аналогичный период предыдущего года. Показатель включает в себя разовые расходы в размере $173 млн, связанные в частности с погашением долговых обязательств и переоценкой стоимости инвестиций.

Прибыль без учета разовых факторов составила $0,29 на акцию при консенсус-прогнозе опрошенных FactSet аналитиков в $0,11 на акцию.

Квартальная выручка American Airlines уменьшилась на 1%, до $13,06 млрд. Эксперты в среднем прогнозировали этот показатель на уровне $13,01 млрд.

Загруженность рейсов авиакомпании уменьшилась до 83,6% с 83,9%, но также оказалась лучше ожиданий (82,9%).

По итогам всего 2023 года чистая прибыль American Airlines выросла в 6,5 раз, до $822 млн, выручка поднялась на 8%, до рекордных $52,79 млрд.

По прогнозу авиакомпании, в первом квартале 2024 года она зафиксирует скорректированный убыток в размере $0,15-0,35 на акцию (прогноз рынка - убыток в $0,22 на акцию). По итогам всего 2024 года American Airlines рассчитывает получить скорректированную прибыль в $2,25-3,25 на акцию (прогноз рынка - прибыль в $2,14 на акцию).

За последние 12 месяцев капитализация American Airlines снизилась на 16%.

American Airlines США
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