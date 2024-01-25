Аналитики Swedbank спрогнозировали небольшой рост ВВП Литвы и Латвии в 2024 году

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Экономика Эстонии в 2024 году третий год подряд будет находиться в рецессии, а экономики Латвии и Литвы продемонстрирует сдержанный рост - на 1,4-1,8%, говорится в январском обзоре Swedbank Economic Outlook.

Аналитики банка ожидают, что рост ВВП в странах Балтии будет особенно заметен во второй половине этого года, и в основном будет обусловлен повышением покупательной способности домохозяйств. Дальнейшее ускорение роста ВВП вероятно в 2025 году. Инфляция в Латвии и Литве в этом году будет ниже 2%, в то время как инфляция в Эстонии, как ожидается, останется немного выше, в основном из-за повышения налогов. Рост заработной платы, вероятно, замедлится до 7-8% в этом году, в то время как безработица останется стабильной или незначительно увеличится.

Эстония

Swedbank ухудшил прогноз для эстонской экономики на текущий год и теперь ждет снижения ВВП страны на 0,3%, тогда как прежний, сделанный в ноябре 2023 года прогноз, предполагал экономический рост на 0,7%. Спад в экономике страны в 2023 году был также глубже, чем предполагалось - 3,4% (ноябрьский прогноз - 2,5%).

Тем не менее, в 2025 году, по прогнозам аналитиков банка, динамика ВВП вновь станет положительной - рост составит 2,8% (прежний прогноз - 2,3%).

Прогноз среднегодовой инфляции в Эстонии на 2024 год понижен до 3,7% с 3,8%, а на 2025 год - повышен до 2,7% с 2,4%. По итогам 2023 года этот показатель равнялся 9,2% (прогноз - 9,5%).

Наибольшее негативное влияние на снижение объема ВВП в первые три квартала 2023 года, по мнению аналитиков банка, оказали производство энергии и транспортировка, на которые в совокупности пришлось более половины снижения. Производство электроэнергии, которое по-прежнему в значительной степени основано на невозобновляемых источниках, стало менее конкурентоспособным в Эстонии, в то время как снижение экономической активности и более эффективное использование энергии привели к сокращению ее потребления. На транспортный сектор повлияли падение спроса и прекращение транзита из России.

Слабый внешний спрос привел к дальнейшему уменьшению экспорта товаров. Однако ожидаемое улучшение ситуации в экономике торговых партнеров Эстонии и постепенное восстановление спроса с их стороны откроют возможности для увеличения экспорта во второй половине 2024 года.

Несмотря на то, что прибыль нефинансовых компаний снизилась во второй половине 2023 года, ее уровень оставался высоким в историческом сравнении. То же самое относится и к их рентабельности (доле прибыли в обороте), которая оставалась высокой по сравнению с последними шестью годами. Это, как отмечают аналитики Swedbank, облегчает понимание того, почему рынок труда в Эстонии был таким устойчивым в условиях затяжной экономической рецессии. Занятость в прошлом году продолжала расти, уровень безработицы вырос лишь умеренно, а рост заработной платы был весьма устойчивым. Рост доходов останется значительным в 2024 году, чему будет способствовать увеличение минимальной заработной платы в стране на 13% и пенсий на 11%.

Ожидается, что восстановление эстонской экономики в 2025 году приведет к снижению безработицы и будет способствовать значительному росту заработной платы. Реальная заработная плата уже растет с середины прошлого года, но, учитывая, что доверие домохозяйств к экономике остается слабым, увеличение объемов потребления замедлится. Домохозяйства перевели большую часть своих сбережений на срочные депозиты, что может ограничить их потребительские расходы, по крайней мере, в ближайшие несколько месяцев. Хотя в следующем году подоходный налог будет увеличен, банк прогнозирует значительный рост чистой заработной платы в реальном выражении, учитывая, что для значительной доли домохозяйств будет повышен минимальный размер необлагаемого налогом дохода. "Мы прогнозируем незначительный рост частного потребления в этом году, в то время как в следующем году домохозяйства смогут потреблять значительно больше", - говорится в обзоре.

Экономический рост в 2025 году будет умеренным и будет обусловлен повышением внутреннего спроса и возобновлением роста экспорта. Банк ожидает, что только в 2026 году объем ВВП Эстонии превысит докризисный пик четвертого квартала 2021 года - "таким образом, экономика потеряет более четырех лет".

Несмотря на повышение налогов, которое будет осуществлено в 2024 и 2025 годах, государственные расходы будут все больше превышать доходы, и дефицит бюджета увеличится. В результате у правительства Эстонии будут ограниченные возможности для увеличения расходов и стимулирования экономики. Госдолг будет расти (в 2024 и 2025 годах до 21,3% и 22,7% ВВП соответственно), хотя в процентном отношении к ВВП он останется одним из самых низких в Европе.

Латвия

Swedbank подтвердил оценку спада экономики Латвии в 2023 году на уровне 0,4%. Прогноз роста ВВП в 2024 году подтвержден на уровне 1,4%, а в 2025 году - повышен до 2,7% с 2,5%.

Среднегодовая инфляция в стране в 2024 году составит 1,5% (прежний прогноз - 1,8%), в 2025 году - 2,5% (соответствует прежней оценке). В 2023 году она равнялась 8,9% (прогноз - 9%).

Аналитики банка отмечают, что ситуация с инфляцией в Латвии резко изменилась по сравнению с прошлым годом. Прошлый год начался с инфляции (в годовом выражении) на уровне более 21%, но к концу года показатель опустился до 0,6%. При этом уровень потребительских цен на 30% выше, чем был в 2020 году, что помогает объяснить пессимистичные настроения потребителей. За исключением серьезных геополитических потрясений, инфляция в этом году будет гораздо менее значимой и составит в среднем 1,5%. Последствия снижения мировых затрат на сырье и цен на энергоносители окажут заметное влияние на средние показатели инфляции в течение 2024 года. Единственная сфера, где инфляция будет довольно устойчивой, - это услуги, учитывая, что стоимость рабочей силы в Латвии продолжает быстро расти.

Как чистый экспорт, так и частное потребление снизились в прошлом году. ВВП поддерживался высокими инвестициями и государственным потреблением.

Слабость в секторе экспорта товаров, наблюдавшаяся более года, оказалась затяжной - в третьем квартале 2023 года экспорт услуг упал ниже уровня, наблюдавшегося год назад. Путешествия и воздушный транспорт по-прежнему находятся на подъеме, в то время как объем автомобильных перевозок сокращается, а доходы от экспорта бизнес-услуг в 2023 году остались на прежнем уровне. "Экспорт будет продолжать разочаровывать большую часть 2024 года. Восстановление начнется, как только изменение траектории процентных ставок вновь подстегнет экономический рост торговых партнеров Латвии", - говорится в обзоре.

Несмотря на то, что экономика находится на пути к восстановлению, рост частного потребления, вероятно, останется медленным в начале этого года. При низкой инфляции и росте заработной платы на 8% в 2024 году покупательная способность продолжит восстанавливаться, стимулируя рост потребления в будущем.

Потребление также будет поддерживаться устойчивой ситуацией на рынке труда. Несмотря на стагнацию экономики, безработица в Латвии в прошлом году была ниже, чем в 2022 году. Условия на рынке труда несколько ухудшились в третьем квартале - безработица выросла, а занятость упала ниже уровня предыдущего года. Учитывая вялую экономику и сокращение сезонных рабочих мест, аналитики банка ожидают дальнейшего ослабления рынка труда. Однако безработица достигнет пика в 6,7% в первой половине 2024 года, а затем постепенно снизится в конце года.

Инвестиции выросли в 2023 году во многом благодаря государственным проектам и проектам, связанным с фондами ЕС, и тенденция сохранится в этом году. Частным инвестициям будет по-прежнему трудно в условиях высоких процентных ставок, особенно в первой половине 2024 года. "Снижение ставок и улучшение экономических перспектив помогут возродить стремление к инвестированию, но для более сильного восстановления потребуется время", - отмечает банк.

В целом, ускорение экономического роста, по оценкам Swedbank, ожидается только во второй половине 2024 года. Более выраженное восстановление ожидается в 2025 году, чему будут способствовать более низкие процентные ставки, более высокая покупательная способность и улучшение ситуации в экономиках стран - торговых партнеров. Чтобы Латвия ускорила темпы сближения со средними уровнями доходов в ЕС, среднесрочный экономический рост должен быть намного выше 2,7%, ожидаемых в 2025 году. Ключевым условием, как полагают аналитики банка, является стабильная и предсказуемая деловая среда и нормативно-правовая база. Недавно утвержденный в Латвии банковский сбор, направленный на поддержку ипотечных заемщиков путем снижения процентной ставки по кредитам, по мнению экспертов Swedbank, является шагом назад в достижении этой цели.

"Это был поспешный и плохо организованный законодательный процесс, который игнорировал данные и привел к тому, что государство регулировало цены в финансовом секторе. Такой подход к разработке политики увеличивает неопределенность для бизнеса, добавляя еще один аспект риска в то время, когда нет недостатка в вызовах", - говорится в обзоре.

Литва

Swedbank повысил прогноз роста ВВП Литвы в 2024-2025 годах до 1,8% и 2,5% с 1,2% и 2% соответственно. Согласно обновленной оценке, в 2023 году литовская экономика показала нулевой рост, тогда как ранее ожидался спад на 0,3%.

Прогноз среднегодовой инфляции в стране на этот год понижен до 1,5% с 1,8%, а на будущий - подтвержден на уровне 2,5%. В 2023 году показатель сложился на уровне 9,3% при прогнозе в 9,4%.

Восстановление экономической активности в последнем квартале прошлого года, вероятно, означает, что Литве удалось избежать сокращения ВВП в 2023 году. Падение потребления домашних хозяйств и экспорта было компенсировано ростом инвестиций на 10%. Правительство Литвы распределило рекордную сумму средств ЕС на инвестиции в инфраструктуру, производство энергии, оборону, НИОКР и развитие информационно-коммуникационных технологий. Распределенная сумма была на 35% больше, чем в 2022 году, и, как ожидается, продолжит увеличиваться в этом году.

Инфляция в стране (в годовом выражении) снизилась до 1,2% в конце прошлого года и, вероятно, останется на низком уровне в течение 2024 года. Хотя некоторые акцизы и НДС для ресторанов были увеличены в начале этого года, это изменение окажет очень ограниченное влияние на общую инфляцию. По оценкам Swedbank, единственным сохраняющимся источником инфляции является быстрый рост заработной платы, но это, вероятно, отразится лишь на незначительном повышении цен на услуги.

Аналитики банка прогнозируют, что рост заработной платы в Литве замедлится до 8,5% в этом году (с 11,7% в 2023 году) и продолжит снижаться в 2025 году.

Минимальная чистая заработная плата и средние пенсии увеличатся на 12% в этом году, что обеспечит значительный рост покупательной способности и, следовательно, потребления домашних хозяйств. "Это основная причина, по которой мы менее пессимистично относимся к 2024 году и повышаем наш прогноз роста ВВП. В то же время мы не ожидаем скорого восстановления производства и экспорта, хотя стабильные экспортные заказы и восстанавливающийся показатель доверия в промышленности говорят о том, что худшее, возможно, уже позади", - говорится в обзоре.

В этом году экономический рост в стране будет дополнительно поддерживаться государственными расходами и мерами в налоговой сфере. По оценкам аналитиков банка, дефицит бюджета Литвы увеличится до 2,5% ВВП (с 0,7% ВВП в 2023 году) и обеспечит значимый стимул для экономики - от повышения пенсий и зарплат в государственном секторе до дальнейшего увеличения государственных инвестиций. В 2025 году дефицит бюджета, вероятно, сократится до 2,2% ВВП, но частный сектор возьмет на себя роль движущей силы роста - за счет увеличения экспорта товаров и восстановления инвестиций в жилищное строительство, считает Swedbank.