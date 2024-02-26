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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:32

Продажи новостроек в США в январе выросли на 1,5%, меньше ожиданий

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Продажи новых домов в США в январе увеличились на 1,5% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 661 тыс. в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны.

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Согласно пересмотренным данным, в декабре было реализовано 651 тыс. новостроек (прирост на 7,2%), а не 664 тыс. (подъем на 8%), как сообщалось ранее.

Аналитики в среднем ожидали повышения в январе на 2,4% с ранее объявленного декабрьского уровня - до 680 тыс., по данным опросов Trading Economics и MarketWatch.

США
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