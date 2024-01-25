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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:29

Тариф на прокачку нефти "Роснефти" по Тихорецк-Туапсе-2 могут повысить на 11%

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предлагает установить тариф на услуги ПАО "Транснефть" по транспортировке нефти, оказываемые ПАО "НК "Роснефть", по маршруту "Тихорецк - Туапсе-2" в размере 178,26 рубля за тонну (без НДС), говорится в проекте приказа на портале проектов нормативно-правовых актов.

Год назад этот тариф был установлен на уровне 160,78 рубля за тонну (без НДС). Таким образом, повышение может составить почти 11%.

Как заявили "Интерфаксу" в ФАС, изменение тарифа на транспортировку нефти по маршруту "Тихорецк-Туапсе-2" предусмотрено законодательством.

"В 2013 году между ПАО "Транснефть" и ПАО "Роснефть" заключено соглашение об установлении долгосрочного тарифа за транспортировку нефти на этом маршруте. Это предусмотрено Положением об определении тарифов на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам. В соглашении указано, что компании могут обратиться за изменением величины тарифа на инфляцию и в связи с изменением выплат по налогу на имущество", - сказали в ведомстве.

"В ФАС России поступила тарифная заявка "Транснефти" об установлении долгосрочного тарифа в размере 178,26 рубля за 1 тонну. В соответствии с этим служба разместила проект документа на официальном портале проектов нормативных правовых актов", - заметили в ФАС.

Роснефть Транснефть ФАС
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