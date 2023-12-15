Казахстан не согласен с повышением тарифа на прокачку нефти через Белоруссию

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Казахстан не согласен с повышением тарифа на прокачку нефти по территории Белоруссии, будет вести переговоры с белорусской стороной, сообщили в Минэнерго Казахстана.

"Казахстанская сторона не согласна с идеей повышения тарифа транспортировки нефти (на 43%) по территории РБ и полагает необходимым проведение соответствующих переговоров по данному вопросу с Министерством экономики Республики Беларусь и концерном "Белнефтехим", - говорится в комментарии.

В министерстве напомнили, что между Казахстаном, Германией и Россией в конце 2022 года была достигнута договоренность по транспортировке казахстанской нефти через систему ПАО "Транснефть" в объеме до 1,2 млн тонн в год через систему "Дружба" в направлении НПЗ "Шведт" в Германию.

"В настоящее время Казахстан и Россия согласовали на 2024 год техническую возможность транспортировки по данному маршруту (по нефтепроводу "Дружба" по направлению в Германию - ИФ) в прежних объемах - до 1,2 млн тонн в год", - говорится в комментарии ведомства.

Транспортировка казахстанской нефти по системе "Дружбы" в направлении Германии проходит по территории России, Белоруссии и Польши.

Тариф от границы Казахстана с Россией до пункта "Адамова Застава" составляет 1 583,706 рубля за тонну ($17,66 за тонну): по территории России - 1 127,766 рубля за тонну; по территории Белоруссии - 455,94 рубля за тонну.

В министерстве отметили, что в случае увеличения стоимости прокачки по территории Белоруссии на 43,4% убытки Казахстана могут составить порядка $2,64 млн при транспортировке 1,2 млн тонн казахстанской нефти по данному маршруту.

Ранее о том, что оператор белорусской нефтетранспортной системы "Гомельтранснефть Дружба" в ноябре предложил "Транснефти" поднять тарифы на транзит нефти по своей территории с 1 февраля 2024 года, сообщил "Коммерсантъ". Для северной ветки нефтепровода "Дружба", по которой сейчас идет только казахстанская нефть, Минск предлагает повысить тариф на 43%, а для южной, по которой продолжаются поставки из России, - на 14,5%.

Это необходимо для исключения перекрестного финансирования расходов на транспортировку по северной ветке за счет прокачки по южной, пояснила белорусская сторона. По данным газеты, в письме "Гомельтранснефть Дружби" говорится о "непредвиденных обстоятельствах", которые привели к снижению грузооборота по транзитным направлениям почти в пять раз по сравнению с 2022 годом, в том числе в 17 раз на Адамово. Речь идет об отказе Польши и Германии принимать российскую нефть на фоне введения санкций. На данный момент по северной ветке "Дружбы" в Европу идет только сырье из Казахстана, прогнозный объем на этот год - 1,2 млн тонн.

Летром 2023 года ОАО "Гомельтранснефть Дружба" уведомило ПАО "Транснефть" о желании увеличить тарифы в 1,8 раза.