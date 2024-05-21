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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:04

ФАС повысит тариф на транспортировку дизельного топлива по системе "Юг" на 7,4%

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба планирует повысить тарифы на транспортировку дизельного топлива по магистральной системе "Юг" до морского порта Новороссийск на 7,4%.

Как сказано в проекте приказа ведомства, размещенного на портале правовой информации, тариф на услуги ПАО "Транснефть" по транспортировке нефтепродуктов по магистральным трубопроводам по маршруту "Станция "Тингута" (прием из железнодорожных цистерн на ПСП "ГПС "Тингута") - МП "Новороссийск" (ПК "Шесхарис") предлагается установить в размере 2003,32 рубля за тонну (без НДС).

Сейчас ставка для "ЛУКОЙЛа", "Газпром нефти", "Газпром нефтехим Салавата", "Орскнефтеоргсинеза" и "Татнефти" при использовании данного маршрута составляет 1864,94 рубля за тонну.

Кроме того, на такой же размер предполагается повысить тариф на услуги "Транснефти" по транспортировке н/п по маршруту "ПСП "Волгоград" (прием от ООО "ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка") - МП "Новороссийск" (ПК "Шесхарис"), оказываемые "ЛУКОЙЛу" - с 2051,19 рубля за тонну до 2203,39 рубля за тонну.

В рамках проекта "Юг" "Транснефть" в 2017 году завершила строительство магистрального нефтепродуктопровода Волгоград - Тихорецк, а также реализацию мероприятий по развитию системы магистральных трубопроводов на участке Тихорецк - Новороссийск, обеспечивших возможность поставок дизельного топлива трубопроводным транспортом в порт Новороссийск с нефтеперерабатывающих заводов в объеме до 6 млн тонн в год. В 2018 году было завершено строительство сливной железнодорожной эстакады на головной перекачивающей станции (ГПС) Тингута, позволяющей принимать до 2 млн тонн дизеля в год с тех заводов, которые не подключены к магистральной трубопроводной системе "Транснефти", с дальнейшей транспортировкой топлива в направлении Новороссийска. Третий этап проекта "Юг" - трубопровод Самара - Волгоград - пока отложен: его реализация будет зависеть от потребностей рынка.

С 1 января тарифы "Транснефти" на прокачку нефти и нефтепродуктов по другим магистральным системам были повышены в среднем на 7,2%.

Ранее правительство утвердило ежегодный рост тарифов "Транснефти" на десять лет по принципу "инфляция минус 0,1%". Согласно соответствующему распоряжению, было решено согласиться с предложениями ФАС и "устанавливать такие тарифы в 2021-2030 годах, исходя из их ежегодного прироста на 99,9% уровня прогнозируемого индекса потребительских цен на очередной период регулирования". Тарифы на услуги "Транснефти" с 1 января 2023 года были проиндексированы на 5,99%, в 2022 году - на 4,3%, в 2021 году - на 3,6%.

ЛУКОЙЛ Новороссийск ФАС Транснефть правительство Газпром нефть
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