Белоусов поручил к июню подготовить новый федеральный проект по развитию аэродромов

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Первый вице-премьер Андрей Белоусов поручил чиновникам сформировать до 1 июня 2024 года новый федеральный проект по развитию аэродромной инфраструктуры в период 2025-2030 годов, сообщила пресс-служба правительства. Поручение дано по итогам заседания президиума правкомиссии по транспорту.

По информации Росавиации, всего до 2030 года требуется реконструкция и капитальный ремонт 111 действующих аэродромов.

"Минтранс России совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти должен приоритизировать перечень планируемых к реализации проектов с учетом состояния аэродромной инфраструктуры, ранее сформированных планов обеспечения выполнения поручений президента России, а также безальтернативности воздушного сообщения для отдельных субъектов РФ", - отметил Белоусов.

Минтрансу, Минстрою, Минвостокразвития, Росавиации и Главгосэкспертизе поручено совместно с регионами и заинтересованными инвесторами-владельцами аэропортов определить план-график разработки проектной документации в 2025-2030 годах по мероприятиям нового федерального проекта.

"По каждому объекту из предлагаемого перечня для включения в новый федпроект необходимо оперативно предоставить понимание по срокам строительства и параметрам финансирования", - отметил Белоусов.

Минтрансу совместно с комиссией Госсовета по направлению "Транспорт" поручено сформировать межведомственную рабочую группу, которая должна определить перечень объектов аэропортовой инфраструктуры, "а также рассмотреть возможность реализации проектов с применением механизма государственно-частного партнерства".

Сейчас ремонт аэродромов финансируется преимущественно в рамках федерального проекта "Развитие региональных аэропортов", который является частью Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года (КПМИ). В федеральном бюджете на 2024 год на этот проект заложено 40,2 млрд рублей, на 2025 и 2026 год - значительно меньше, 5,3 млрд и 9,4 млрд рублей. соответственно.

В ноябре глава Росавиации Дмитрий Ядров просил премьер-министра Михаила Мишустина рассмотреть возможность продления КПМИ "с точки зрения реконструкции взлетно-посадочных полос" до 2030 года. Мишустин в свою очередь заявил, что для строительства и реконструкции ВПП нужно активнее привлекать частный бизнес. Позднее, в январе, глава Минтранса Виталий Савельев на совещании у президента Владимира Путина предложил создать фонд для финансирования реконструкции аэродромов. Путин одобрил идею, отметив, что "надо понять источники финансирования".

Тема ремонта аэродромов в условиях сокращения бюджетного финансирования обсуждалась на прошедшем на этой неделе форуме гражданской авиации NAIS-2024. Один из названных там возможных источников наполнения "аэропортового" фонда - целевой сбор с пассажиров, который бы включался в стоимость билетов. Помимо этого, рассматривается схема концессионных соглашений с частными инвесторами, при которой существенную часть финансирования берет на себя государство, выделяя капитальные гранты.