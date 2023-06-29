Visa покупает оператора облачной банковской платформы Pismo за $1 млрд

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Американская Visa Inc., оператор крупнейшей в США платежной системы, покупает финтех-компанию Pismo за $1 млрд.

Pismo является оператором облачной банковской платформы, работающей в Латинской Америке, в Азиатско-Тихоокеанском регионе и в Европе.

Как говорится в пресс-релизе Visa, сделка требует одобрения регуляторов и, как ожидается, будет закрыта до конца 2023 года.

"С покупкой Pismo Visa сможет лучше обслуживать финансовые институты и финтех-компании, предоставляя более дифференцированные решения", - отмечается в пресс-релизе.

Нынешнее руководство Pismo останется во главе компании.

Акции Visa стабильны в ходе предварительных торгов в четверг. С начала текущего года их стоимость выросла на 9,7%.