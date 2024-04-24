Квартальная выручка Visa выросла на 10%, сильнее прогнозов

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Американская Visa Inc., оператор крупнейшей в США платежной системы, увеличила чистую прибыль и выручку во втором финансовом квартале на 10%, причем скорректированная прибыль и выручка оказались лучше прогнозов рынка.

Чистая прибыль компании в январе-марте 2024 года составила $4,66 млрд против $4,26 млрд годом ранее. Прибыль в расчете на акцию выросла на 12%, до $2,29 с $2,03.

Прибыль без учета разовых факторов составила $2,51 на акцию, оказавшись лучше среднего прогноза опрошенных FactSet экспертов, составлявшего $2,44 на акцию.

Квартальная выручка поднялась на 10%, до $8,78 млрд по сравнению с $7,99 млрд годом ранее. Консенсус-прогноз аналитиков для этого показателя составлял $8,62 млрд.

Число обработанных Visa транзакций по картам в отчетный период выросло на 11% в годовом выражении, объем платежей - на 8% без учета изменения курсов обмена валют. Объем трансграничных платежей без учета колебаний валютных курсов увеличился на 16%.

В отчетном квартале Visa выкупила 9,7 млн собственных акций класса "А" на общую сумму $2,7 млрд. Объем средств по действующей программе выкупа акций составляет $23,6 млрд. Также совет директоров компании одобрил квартальные дивиденды в размере 52 центов на акцию.

Компания подтвердила прогноз, по которому ее прибыль в расчете на акцию в 2024 фингоду увеличится на 13-14%.

С начала 2024 года капитализация Visa увеличилась на 5,3%, до $547,1 млрд.