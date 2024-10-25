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Remy Cointreau сократил квартальную выручку на 16,5%

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Французский производитель алкогольной продукции Remy Cointreau SA сократил выручку во втором квартале финансового года на 16,5% из-за резкого сокращения продаж коньяка и других напитков.

В квартале, который завершился 30 сентября, выручка компании составила 316,7 млн евро. Органическое снижение выручки (без учета изменения валютных курсов и покупки/продажи бизнеса) составило 16,1%.

Продажи подразделения, выпускающего коньяк, в минувшем квартале упали на 21,1%, до 206 млн евро. В органическом выражении показатель снизился на 20,7%.

Выручка от продажи другой алкогольной продукции сократилась на 5,2% (на 4,9% в органическом выражении), от реализации продукции партнерских брендов - на 25,2% (на 25,4% в органическом выражении).

В первом финансовом полугодии продажи упали на 16,2% (15,9% в органическом выражении), до 533,7 млн евро. В том числе в Северной и Южной Америке продажи сократились на 22,8%, в Азиатско-Тихоокеанском регионе - на 8%, в регионе EMEA - на 18,8%.

Remy Cointreau теперь ожидает падения продаж более чем на 10% в органическом выражении в текущем фингоду. Ранее ожидалось "постепенное восстановление показателя в течение года".

Remy Cointreau, контролируемая семьей Эриар Дюбрей, была образована в 1991 году путем слияния компаний Remy Martin (основана в 1724 году) и Cointreau (основана в 1849 году). Компания выпускает коньяки Remy Martin и Louis XIII, ром Mount Gay, бренди Metaxa, шампанское Piper-Heidsiek, Charles Heidsiek и F.Bonnet, ликеры Cointreau и Passoa.

С начала 2024 года капитализация компании сократилась почти вдвое и составляет сейчас около 3,1 млрд евро.

Эриар Дюбрей Remy Cointreau Cointreau Франция
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