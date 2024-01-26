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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:29

Компания "Арт-Финанс" закрыла сделку по приобретению активов Hyundai в России

Компания "Арт-Финанс" закрыла сделку по приобретению активов Hyundai в России
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Российская компания "Арт-Финанс" закрыла сделку по приобретению активов Hyundai, включая петербургский автозавод ООО "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус" (ХММР), сообщила пресс-служба AGR Automotive Group.

Как сообщалось, ООО "Арт-Финанс" во главе с бывшим президентом дилерского холдинга "Авилон" Андреем Павловичем было зарегистрировано в Москве в феврале прошлого года. В мае эта компания купила активы российского представительства VW, включая автозавод в Калуге.

В конце 2023 года стало известно, что "Арт-Финансу" будет продан и российский завод Hyundai в Петербурге. Южнокорейский концерн сообщал, что сделка была согласована его советом директоров и отмечал, что обсуждаются ее детали.

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Hyundai Арт-Финанс
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