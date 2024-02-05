Серийный выпуск машин на бывшем заводе Hyundai в России начнется во II квартале

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Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Серийное производство автомобилей на бывшем заводе южнокорейской Hyundai Motor Company в Петербурге (ООО "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус", ХММР, в настоящее время принадлежит российскому автохолдингу AGR Automotive Group) может начаться во II квартале 2024 года, сообщил вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в интервью телеканалу "Россия 24" .

"Уже производить серийные автомобили начнут со II квартала текущего года. Мы рассчитываем, что это будет уже в ближайшее время", - сказал Мантуров.

Глава Минпромторга отметил, что с перезапуском автозаводов производство автомобилей в 2024 году "добавит хорошего прироста".

"Думаю, что мы продолжим наращивать объемы производства. Это будет точно не меньше, чем в прошлом году, исходя из тех проектов, которые сегодня уже реализуются. Мы практически по всем производственным площадкам в автопроме нашли индустриальных партнеров. И этот год уже является финалом с точки зрения выхода на новую номенклатуту, которая будет производиться на этих площадках. Точно добавим хорошего прироста в этом году", - отметил он.

Мантуров в середине января сообщал, что производство автотехники всех сегментов в 2023 года выросло на 16%, до 720 тыс. единиц.

В январе 2024 года материнская компания автохолдинга AGR - ООО "Арт-Финанс" закрыла сделку по приобретению 100% долей бывшей российской производственной "дочки" Hyundai, объединяющей петербургские производственные площадки в Каменке (выпускала Hyundai и Kia) и Шушарах (экс-завод GM).

Как сообщалось, ООО "Арт-Финанс" во главе с бывшим президентом дилерского холдинга "Авилон" Андреем Павловичем было зарегистрировано в Москве в феврале прошлого года. В мае эта компания купила активы российского представительства VW, включая автозавод в Калуге. В конце 2023 года стало известно, что "Арт-Финансу" будут проданы и российские активы Hyundai. Южнокорейский концерн сообщал, что сделка была согласована его советом директоров и отмечал, что обсуждаются ее детали.

Условия сделки в AGR не раскрывают. Южнокорейская The Chosun Ilbo писала, что цена сделки была утверждена на уровне символических 140 тыс. вон - то есть примерно 10 тыс. руб.

"В ближайшем будущем завод ХММР будет переименован. О новом названии будет сообщено дополнительно, после завершения всех процедур по его регистрации. С момента завершения сделки ООО "ХММР" вошло в периметр AGR", - говорилось в сообщении холдинга.

ООО "АГР" (AGR, ранее - ООО "Фольксваген Груп Рус") с 2003 года по 2023 год являлось официальным импортером и производителем автомобилей марок концерна Volkswagen. С июня 2023 года компания сменила название, что стало первым шагом в рамках трансформации и перезапуска бизнеса после перехода российских активов VW компании "Арт-Финанс".

Автозавод ХММР работал в Петербурге с 2010 года. Выпуск автомобилей на нем был приостановлен с марта 2022 года из-за трудностей с поставками комплектующих. До весны 2022 года предприятие мощностью более 200 тыс. автомобилей в год выпускало модели Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Kia Rio и Kia Rio X-Line. По итогам 2022 года предприятие снизило выручку в 4,1 раза, до 50,3 млрд рублей, получило 18,8 млрд рублей чистого убытка против 11,2 млрд рублей чистой прибыли годом ранее.