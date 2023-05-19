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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:47

Volkswagen объявил о продаже активов в РФ структуре автодилера "Авилон"

Volkswagen объявил о продаже активов в РФ структуре автодилера "Авилон"
Фото: Artur Widak/NurPhoto via Getty Images

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Германский концерн Volkswagen продал российские активы структуре дилерского холдинга "Авилон" - ООО "Арт-Финанс", сообщила пресс-служба автопроизводителя.

Компания завершила сделку по продаже долей в российском представительстве ООО "Фольксваген Груп Рус", включая местные дочерние компании (ООО "Фольксваген Компоненты и Сервис", ООО "Скания Лизинг", ООО "Скания Финанс", ООО "Скания Страхование").

Сделка была одобрена российскими государственными органами. В ее периметр вошли производственные мощности VW в Калуге, инфраструктура импортера (дистрибуция и послепродажный бизнес), а также складская деятельность и финансовые услуги.

По данным ЕГРЮЛ, ООО "Арт-Финанс" зарегистрировано в Москве в середине февраля.

Volkswagen Авилон
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