FESCO решила пока не менять свои маршруты через Красное море

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Суда транспортной группы FESCO, работающие на морских линиях через Суэцкий канал, не меняли судоходные маршруты, контейнеровозы следуют через Красное море с обеспечением мер безопасности. Об этом сообщил председатель совета директоров FESCO Андрей Северилов журналистам.

"Морские сервисы FESCO работают в обычном режиме, и на сегодняшний день нет изменений маршрута следования. Суда FESCO следуют в акватории Красного моря с обеспечением всех необходимых требований безопасности мореплавания. При организации морских перевозок мы строго соблюдаем все эти правила. Здоровье и жизни наших моряков являются безусловным приоритетом для FESCO", - сказал Северилов в кулуарах форума "День пассажирской логистики" в рамках выставки "Россия".

"Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией", - добавил он.

Как сообщалось, FESCO весной 2023 года запустила прямой deep sea морской сервис FESCO Baltorient Line (FBOL) между портами Китая и Санкт-Петербургом через Суэцкий канал. Позже в расписание линии были добавлены судозаходы в индийские порты Мундра и Нава-Шева.

Помимо этого, в прошлом году FESCO организовала морской сервис между Новороссийском и Индией также через Суэцкий канал.

Транспортная группа FESCO владеет активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. FESCO принадлежит "Владивостокский морской торговый порт", интермодальный оператор "Феско интегрированный транспорт", оператор рефрижераторных контейнеров "Дальрефтранс", а также компании "Трансгарант" и "Феско Транс". Группа управляет терминальными комплексами в Новосибирске, Хабаровске, Томске и Владивостоке. В управлении находится парк контейнеров более 170 тыс. TEU, парк фитинговых платформ превышает 11 тыс. Флот группы включает 37 судов, эксплуатируемых преимущественно на собственных морских линиях.

Ситуация в Красном море обострилась на фоне палестино-израильского конфликта в секторе Газа. Йеменское мятежное движение хуситов в знак поддержки палестинцев ведет огонь по судам ряда стран, проходящим через Красное море.