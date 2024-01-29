Holcim планирует провести листинг североамериканского бизнеса

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Швейцарский производитель стройматериалов Holcim Ltd. намерен выделить в отдельную фирму свои активы в Северной Америке.

Как говорится в пресс-релизе компании, американские активы будут выделены в отдельную компанию, акции которой будут размещены на бирже в первой половине 2025 года.

Стоимость североамериканского бизнеса может доходить до $30 млрд, пишет MarketWatch. На регион приходится около 40% прибыли всей группы.

Кроме того, Holcim объявила о назначении Мильяна Гутовича главным исполнительным директором компании с 1 мая. На этом посту Гутович, сейчас возглавляющий европейское подразделение, сменит Яна Йениша. Йениш сохранит за собой должность председателя совета директоров, он также будет отвечать за листинг американского бизнеса.

Акции Holcim подскочили на 4,6% в начале торгов в Цюрихе. За последние три месяца капитализация компании выросла на 20% до 36,9 млрд швейцарских франков ($42,9 млрд).