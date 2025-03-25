Поиск

Holcim намерен провести листинг североамериканского бизнеса в I полугодии

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Швейцарский производитель стройматериалов Holcim Ltd. подтвердил намерение в первом полугодии провести в США листинг своего североамериканского бизнеса - Amrize.

Как сообщается в пресс-релизе Holcim, Amrize нацелена на рост скорректированной прибыли до выплаты процентов, налогов, износа и амортизации (EBITDA) примерно на 8-11% в год за период 2025-2028 годов, а также на ежегодное увеличение продаж на 5-8%.

"Компания будет инвестировать в органический и неорганический рост, используя стратегию распределения капитала для стимулирования роста и достижения высоких результатов", - заявил председатель совета директоров Holcim Ян Йениш, который должен возглавить Amrize.

Amrize, у которой в США и Канаде более 1 тысячи площадок и около 19 тысяч сотрудников, является крупнейшим производителем цемента в Северной Америке.

Выручка в 2024 году равнялась $11,7 млрд, скорректированная EBITDA - $3,2 млрд. Среднегодовые темпы роста выручки компании с 2021 года составляют 13%, скорректированной EBITDA - 16%.

На североамериканские активы приходится около 40% всей прибыли Holcim. Они могут быть оценены более чем в $30 млрд по итогам размещения, заявляла компания в январе 2024 года, когда впервые было объявлено о выделении.

Акционеры Holcim должны одобрить выделение североамериканского бизнеса на годовом собрании 14 мая. При этом акции новой компании могут быть размещены на Нью-Йоркской фондовой бирже и швейцарской SIX.

Котировки акций Holcim выросли на 0,15% в Цюрихе во вторник. С начала 2025 года капитализация компании увеличилась на 15,4%, в то время как сводный европейский индекс Stoxx Europe 600 прибавил около 9%.

США Цюрих Holcim Amrize Швейцария Канада Ян Йениш
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Инвесторы ухудшают прогнозы для фунта перед публикацией проекта британского бюджета

Инвесторы ухудшают прогнозы для фунта перед публикацией проекта британского бюджета

Банк России отметил рост ипотеки в феврале на 0,2%

Банк России отметил рост ипотеки в феврале на 0,2%

Рынок акций РФ вечером отыграл часть потерь на новостях из США

Медь в Нью-Йорке подорожала до исторического максимума

Зампред ЦБ ждет текущую инфляцию с очисткой от сезонности в марте на уровне февраля

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6081 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне57 материалов
ДТП с участием Михаила ЕфремоваДТП с участием Михаила Ефремова139 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2227 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall331 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости377 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ37 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9589 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России55 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе370 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов191 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции40 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });