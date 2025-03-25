Holcim намерен провести листинг североамериканского бизнеса в I полугодии

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Швейцарский производитель стройматериалов Holcim Ltd. подтвердил намерение в первом полугодии провести в США листинг своего североамериканского бизнеса - Amrize.

Как сообщается в пресс-релизе Holcim, Amrize нацелена на рост скорректированной прибыли до выплаты процентов, налогов, износа и амортизации (EBITDA) примерно на 8-11% в год за период 2025-2028 годов, а также на ежегодное увеличение продаж на 5-8%.

"Компания будет инвестировать в органический и неорганический рост, используя стратегию распределения капитала для стимулирования роста и достижения высоких результатов", - заявил председатель совета директоров Holcim Ян Йениш, который должен возглавить Amrize.

Amrize, у которой в США и Канаде более 1 тысячи площадок и около 19 тысяч сотрудников, является крупнейшим производителем цемента в Северной Америке.

Выручка в 2024 году равнялась $11,7 млрд, скорректированная EBITDA - $3,2 млрд. Среднегодовые темпы роста выручки компании с 2021 года составляют 13%, скорректированной EBITDA - 16%.

На североамериканские активы приходится около 40% всей прибыли Holcim. Они могут быть оценены более чем в $30 млрд по итогам размещения, заявляла компания в январе 2024 года, когда впервые было объявлено о выделении.

Акционеры Holcim должны одобрить выделение североамериканского бизнеса на годовом собрании 14 мая. При этом акции новой компании могут быть размещены на Нью-Йоркской фондовой бирже и швейцарской SIX.

Котировки акций Holcim выросли на 0,15% в Цюрихе во вторник. С начала 2025 года капитализация компании увеличилась на 15,4%, в то время как сводный европейский индекс Stoxx Europe 600 прибавил около 9%.