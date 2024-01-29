"Норникель" увеличил квартальный выпуск никеля на 5%

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - "Норильский никель" в четвертом квартале 2023 года выпустил 62,84 тысячи тонн никеля, сообщила компания.

Это на 5% больше, чем годом ранее (59,73 тысячи тонн) и на 16% больше показателя предыдущего квартала (54,4 тыс. тонн).

Всего за 2023 год выпуск никеля составил 208,58 тысячи тонн, что на 5% ниже уровня годичной давности. Уменьшились объемы добычи руды вследствие тестирования и ввода в эксплуатацию горного оборудования от новых поставщиков, объяснила компания.

Прогноз по производству никеля в 2023 году был 204-214 тысяч тонн.

В 2024 году "Норникель" рассчитывает выпустить 184-194 тысячи тонн никеля, что на 9% ниже уровня 2023 года, что связано с проведением запланированного капремонта. Компания ожидает отработать как минимум по верхней планке прогноза, уточнил старший вице-президент - производственный директор "Норникеля" Сергей Степанов.