Eni договорилась о поставках Ryanair в Италии 100 тысяч тонн биотоплива

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Крупнейший в Европе авиаперевозчик-дискаунтер Ryanair подписал с Enilive - дочерней структурой Eni - письма о намерениях о поставках в 2025-2030 годах экологически чистого биотоплива SAF в ряд итальянских аэропортов, где обслуживается ирландская авиакомпания.

Согласно совместному пресс-релизу, планируется, что за эти годы будет продано 100 тысяч тонн (33 млн галлонов) топлива, что эквивалентно 20 тысячам рейсов из аэропорта Милан-Мальпенса в Дублин.

"Увеличение производства SAF - это ключевая задача, с которой отрасль столкнется в ближайшие годы. Партнерство с таким лидером, как Eni поможет Ryanair достичь амбициозной цели по использованию 12,5% SAF к 2030 году и достижению нулевого показателя выбросов к 2050 году. Eni является ключевым поставщиком на нашем крупнейшем рынке, в Италии, и ее успех в производстве SAF будет играть важную роль по мере развития нашей компании, которая планирует перевозить 300 млн пассажиров в год к 2034 году", - заявил директор по устойчивому развитию Ryanair Томас Фаулер.

"Мы рады заключить соглашение с таким важным игроком, как Ryanair сразу после принятия правил ReFuelEU Европейского союза, которые направлены на увеличение использования SAF к 2050 году. Enilive планирует нарастить мощности по биопереработке до более чем 5 млн тонн в год к 2030 году и сосредоточена на разработке новых проектов для расширения своих возможностей", - отметил генеральный директор Enilive Стефано Баллиста.

В настоящее время на авиационное топливо с низким углеродным следом, произведенное на основе растительного сырья SAF (sustainable aviation fuel), приходится лишь небольшая доля от текущего объема потребления во всем мире.

На своих биоперерабатывающих заводах в Италии Enilive использует в качестве сырья в основном такие отходы, как отработанное кулинарное масло, животные жиры и остатки агропищевой промышленности для производства Eni Biojet, пригодного для смешивания с обычным реактивным топливом в объеме до 50%.

По новым правилам ReFuelEU Aviation ЕС, с 2025 года авиакомпании должны использовать 2% биотоплива, а затем увеличить объем до 6% в 2030 году и 70% в 2050 году.