Инвестор-активист Bluebell призвал BP отказаться от "зеленой" трансформации

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Британский хедж-фонд Bluebell Capital Partners призвал BP Plc отказаться от обязательств по сокращению добычи нефти и газа, а также от ряда других ключевых пунктов стратегии, нацеленной на "зеленую" трансформацию компании, пишет Financial Times.

Bluebell направил такое обращение председателю совета директоров BP Хельге Лунду в октябре 2023 года, вскоре после покупки небольшой доли в компании.

В письме, оказавшемся в распоряжении FT, говорится, что с обязательством сократить добычу нефти и газа к 2030 году на 25% по сравнению с уровнями 2019 года BP отказывается от углеводородов быстрее общества в целом, что разрушает акционерную стоимость компании.

"Эта иррациональная стратегия, разумеется, снизила стоимость акций BP", - отмечается в письме.

BP является единственной компанией в секторе, поставившей перед собой жесткие цели по сокращению добычи углеводородов, пишет FT. Стратегия, инициированная экс-CEO BP Бернардом Луни, была позитивно встречена экологическими организациями, но не слишком убедила инвесторов. BP отстает от конкурирующих Shell, TotalEnergies, Exxon Mobil Corp. и Chevron Corp. в плане доходов акционеров в последние 4 года.

Изначально BP под руководством Луни поставила целью сократить добычу на 40% к 2030 году, однако в 2023 году снизила планку в ответ на ситуацию вокруг Украины.

В сентябре Луни ушел в отставку после скандала с утаиванием информации о прошлых отношениях с коллегами. В октябрьском письме Bluebell отмечается, что хедж-фонд призвал бы к отставке Луни, если бы он не ушел сам.

Bluebell ставит под сомнение темпы и масштабы инвестиций BP в такие сегменты, как биотопливо, зарядные станции, возобновляемые источники энергии (ВИЭ) и водородные технологии.

Компании следует сократить инвестиции в биоэнергетику, водородные технологии и ВИЭ на $28 млрд, или примерно на 60% в 2023-2030 годах, считают в хедж-фонде.

В BP сообщили FT, что приветствуют "конструктивное взаимодействие" с инвесторами и проводили встречи с большинством крупных акционеров, которые продолжают поддерживать стратегию компании.

Нынешний CEO BP Мюррей Окинклосс ранее заявлял, что привержен реализации стратегии компании.

Bluebell не раскрывает информации о том, какой долей BP он владеет. В 2021 году хедж-фонд, владевший небольшой долей французской Danone, добился смены CEO компании. В том же году он пытался заставить сырьевую группу Glencore выделить угольный бизнес, но не добился успеха.