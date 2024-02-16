Eni сократила квартальную чистую прибыль в 4 раза, выручка снизилась на 21,4%

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Итальянская нефтегазовая компания Eni SpA зафиксировала падение чистой прибыли и выручки в четвертом квартале 2023 года из-за снижения цен на энергоносители.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль в октябре-декабре составила 149 млн евро по сравнению с 627 млн евро за аналогичный период годом ранее.

Скорректированная чистая прибыль опустилась до 1,64 млрд евро с 2,49 млрд евро, скорректированная операционная прибыль сократилась на 23%, до 2,77 млрд евро.

Квартальная выручка опустилась до 25,03 млрд евро с 31,82 млрд евро.

Добыча углеводородов в минувшем квартале повысилась до 1,708 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки по сравнению с 1,617 млн баррелей в четвертом квартале 2022 года. Между тем средняя отпускная цена нефти марки Brent снизилась на 5% и составила $84,05 за баррель.

Средняя цена продажи нефти в 2023 году составила $82,62 за баррель по сравнению со $101,19 за баррель годом ранее, среднегодовая добыча повысилась до 1,655 млн с 1,61 млн б.н.э./с.

Eni завершила 2023 год с чистой прибылью в размере 4,75 млрд евро по сравнению с 13,89 млрд евро в 2022 году. Выручка опустилась до 94,87 млрд евро со 133,69 млрд евро.

Компания обнародует прогнозы на 2024 год в ходе мероприятия для инвесторов, которое состоится 14 марта.

За последние 12 месяцев капитализация Eni выросла на 2,1%, до 48,48 млрд евро, тогда как итальянский фондовый индекс FTSE MIB за этот период прибавил 14,2%.