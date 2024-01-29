ЦБ РФ скорректировал надбавки по необеспеченным потребительским кредитам

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - ЦБ РФ скорректировал значения надбавок по необеспеченным потребительским кредитам в связи с изменением порядка расчета полной стоимости кредита (ПСК), говорится в сообщении регулятора.

Российские банки с 21 января начали рассчитывать ПСК по новым правилам, согласно вступившим в силу поправкам в закон о потребительском кредите. Теперь в расчет ПСК входят все расходы заемщика, без которых банк не выдаст кредит либо выдаст, но на иных условиях. Показатель учитывает максимально возможную сумму расходов заемщика.

ЦБ провел обследование 24 крупнейших банков на рынке розничного кредитования и пересмотрел надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам в зависимости от ПСК.

По данным обследования, новый порядок расчета ПСК на сегмент кредитов наличными повлияет лишь умеренно, а в сегменте кредитных карт приведет к более заметному увеличению среднерыночного значения ПСК из-за включения в ПСК комиссий за снятие наличных и переводов. При этом влияние указанных изменений будет растянуто во времени, так как новый порядок затронет в основном кредитные карты, которые выпущены после 21 января 2024 года.

По оценке Банка России, доля таких кредитных карт в общем приросте задолженности по необеспеченным потребительским кредитам в первом квартале 2024 года составит 5%. При этом пересмотр ПСК затронет не все интервалы ПСК, так как банки корректируют условия по кредитным картам.

Поскольку рост ПСК обусловлен изменением не риск-профиля заемщиков, а порядка расчета ПСК, для сохранения риск-чувствительности макропруденциальных надбавок Банк России с 1 апреля 2024 года вводит дополнительный интервал ПСК - 35-40% в матрице надбавок к коэффициентам риска. В интервале ПСК 35-40% надбавки к коэффициентам риска будут снижены до значений, установленных в настоящее время для интервала ПСК 30-35%. В интервале ПСК свыше 40% будут сохранены запретительные надбавки, которые сейчас установлены для кредитов с ПСК свыше 35% (значение надбавки - 5,0).

На основе фактических данных за первый квартал 2024 года будет проанализирована необходимость дополнительного пересмотра матрицы надбавок по ПСК.