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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:16

ЦБ проверит соблюдение банками новых правил по информированию заемщиков о ставках

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Банк России скоро проверит, как банки выполняют новые правила по раскрытию полной стоимости кредита (ПСК) и указанию диапазона процентных ставок, с нарушителями будет проводить адресную работу, сообщил на пресс-конференции глава департамента банковского надзора и аналитики ЦБ Александр Данилов.

Российские банки с 21 января начали рассчитывать ПСК по новым правилам, в соответствии со вступившим в силу поправками в закон о потребительском кредите. Теперь ПСК учитывает максимально возможную сумму расходов заемщика. Банки должны размещать (в офисах и на сайтах) информацию о процентных ставках по кредитам и займам только вместе с данными о диапазоне значений ПСК.

"В ближайшее время мы хотим посмотреть по всем сайтам (...), кто что показывает, сделаем такой сравнительный анализ. Посмотрим, на основании нашего понимания того, какой вообще уровень достижим - не достижим, с банками будем проводить (теми, кто вдруг до сих пор показывает какие-то там низкие нереальные ставки) адресную работу", - сказал Данилов.

В декабре 2023 года он говорил, что некоторые банки показывают "нереальные" ставки (низкие в рекламе, которые отличаются от ставок в действительности) для привлечения клиентов. По его словам, другим кредитным организациям приходится либо проигрывать в конкуренции, либо, "чтобы с ними конкурировать, тоже идти на махинации". "Нам нужно сделать, чтобы правила игры были одинаковыми, чтобы все показывали одинаковую ставку, и тогда за счет конкуренции ставки будут снижаться", - заявлял глава департамента ЦБ.

Александр Данилов ПСК Банк России
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