Brent перешла в минус и подешевела до $82,28 за баррель

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Котировки нефти перешли к снижению вечером в понедельник на фоне укрепления доллара США.

К 18:17 по Москве мартовские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $1,27 (1,52%), до $82,28 за баррель. К этому моменту мартовские фьючерсы на WTI дешевели на бирже NYMEX на $1,26 (1,62%), до $76,75 за баррель.

Индекс DXY, отражающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, в ходе торгов в понедельник повышается на 0,3%, что снижает привлекательность сырьевых товаров, котируемых в американской валюте.