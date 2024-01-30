Brent подорожала до $82,47 за баррель

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Котировки нефти слабо растут днем во вторник после резкого снижения днем ранее.

К 13:58 по московскому времени мартовские фьючерсы на Brent дорожают на лондонской бирже ICE Futures на 7 центов, до $82,47 за баррель. Более активно торгуемый апрельский контракт подорожал на 14 центов, до $81,97 за баррель.

Мартовские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $0,25 (0,33%), до $77,03 за баррель.

Накануне Brent подешевела на 1,4%, WTI - на 1,6%, хотя в начале сессии нефть активно дорожала на новостях о гибели трех американских военных в результате атаки беспилотников на базу США в Иордании. Под конец торгового дня опасения трейдеров относительно возможного резкого ответа Вашингтона, который мог бы привести к дальнейшей эскалации напряженности в регионе, несколько смягчились.

Аналитики отмечают, что Белый дом, скорее всего, примет достаточно жесткие меры, чтобы не допустить повторения атак, но и не станет рисковать открытым военным противостоянием с Ираном, потому что это приведет к скачку цен на нефть в год президентских выборов.

"Ключевым фактором станет ответ США, - написал старший стратег сырьевого рынка в ANZ Group Holdings Дэниэл Хайнс. - Мнение рынка относительно рисков для поставок явно изменились в последние дни".

Государственная нефтекомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco сообщила, что пока не будет увеличивать объем добывающих мощностей до 13 млн баррелей в сутки (б/с) после получения соответствующей директивы министерства энергетики страны. Объем мощностей компании останется на уровне 12 млн б/с.