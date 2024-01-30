Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:16

Brent подорожала до $82,47 за баррель

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Котировки нефти слабо растут днем во вторник после резкого снижения днем ранее.

К 13:58 по московскому времени мартовские фьючерсы на Brent дорожают на лондонской бирже ICE Futures на 7 центов, до $82,47 за баррель. Более активно торгуемый апрельский контракт подорожал на 14 центов, до $81,97 за баррель.

Мартовские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $0,25 (0,33%), до $77,03 за баррель.

Накануне Brent подешевела на 1,4%, WTI - на 1,6%, хотя в начале сессии нефть активно дорожала на новостях о гибели трех американских военных в результате атаки беспилотников на базу США в Иордании. Под конец торгового дня опасения трейдеров относительно возможного резкого ответа Вашингтона, который мог бы привести к дальнейшей эскалации напряженности в регионе, несколько смягчились.

Аналитики отмечают, что Белый дом, скорее всего, примет достаточно жесткие меры, чтобы не допустить повторения атак, но и не станет рисковать открытым военным противостоянием с Ираном, потому что это приведет к скачку цен на нефть в год президентских выборов.

"Ключевым фактором станет ответ США, - написал старший стратег сырьевого рынка в ANZ Group Holdings Дэниэл Хайнс. - Мнение рынка относительно рисков для поставок явно изменились в последние дни".

Государственная нефтекомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco сообщила, что пока не будет увеличивать объем добывающих мощностей до 13 млн баррелей в сутки (б/с) после получения соответствующей директивы министерства энергетики страны. Объем мощностей компании останется на уровне 12 млн б/с.

Brent Saudi Aramco WTI Иран США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Венчурные фонды США располагают денежными резервами на рекордные $311 млрд

"Автозавод Санкт-Петербург" будет выпускать машины под брендом Xcite

"Автозавод Санкт-Петербург" будет выпускать машины под брендом Xcite

Банки РФ в 2023 году заработали рекордные 3,3 трлн рублей

Банки РФ в 2023 году заработали рекордные 3,3 трлн рублей

РФ вводит квоту на импорт семян ряда сельхозкультур из недружественных стран

РФ вводит квоту на импорт семян ряда сельхозкультур из недружественных стран

"Уральские авиалинии" намерены возобновить рейсы в Китай

"Уральские авиалинии" намерены возобновить рейсы в Китай

"Дело" отметило увеличение сроков доставки контейнеров на Черном море и Балтике

ЦБ начнет публиковать резюме обсуждения по ставке и откажется от доклада по ДКП

ЦБ начнет публиковать резюме обсуждения по ставке и откажется от доклада по ДКП

Нефть Brent подорожала до $82,6 за баррель после снижения цен накануне

Нефть Brent подорожала до $82,6 за баррель после снижения цен накануне
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });