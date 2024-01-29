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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:35

Нефть дорожает из-за новостей с Ближнего Востока

Нефть дорожает из-за новостей с Ближнего Востока
Фото: DPA/ТАСС

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок растут утром в понедельник на новостях о гибели американских военных в Иордании в результате атак беспилотников.

Цена мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:07 по московскому времени составляет $83,97 за баррель, что на $0,42 (0,5%) выше показателя на закрытие предыдущей сессии. В прошлую пятницу эти контракты повысились в цене на $1,12 (1,4%), до $83,55 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени выросли на $0,36 (0,46%) и составили $78,37 за баррель. По итогам прошлой сессии они подорожали на $0,65 (0,8%) - до $78,01 за баррель.

По итогам минувшей недели цена Brent выросла на 6,4%, рекордными темпами с середины октября, WTI - на 6,5%, максимально с начала сентября.

Цены на нефть на прошлой неделе получили поддержку со стороны данных, указавших на падение запасов и добычи нефти в США на прошлой неделе, отметил аналитик SIA Wealth Management Колин Чешински. Дополнительным позитивным фактором стали ожидания новых стимулов в КНР.

Тем временем военные США сообщили об атаке беспилотников на американскую базу на северо-востоке Иордании рядом с границей с Сирией. Трое военных погибли, еще 34 получили ранения. Президент США Джо Байден в воскресенье заявил, что поддерживаемые Ираном военизированные формирования несут ответственность за эту атаку.

Теперь многое будет зависеть от реакции США и действий Ирана, который может закрыть Ормузский пролив, отметил Тарик Захир из Tyche Capital Advisors в интервью MarketWatch. "Мы находимся на грани эскалации, что может серьезно отразиться на нефтяных потоках", - добавил он.

Данные нефтесервисной компании Baker Hughes показали, что за минувшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США увеличилось на две и составило 499 единиц. Число газовых установок тем временем сократилось на одну, до 119.

Brent WTI Джо Байден Иран США Иордания
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