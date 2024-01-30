Производитель бытовой техники Whirlpool вернулся к прибыли в IV квартале

Но прогноз на 2024 год разочаровал инвесторов

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Американский производитель бытовой техники Whirlpool Corp. зафиксировал чистую прибыль в четвертом квартале 2023 года после значительного убытка за тот же период годом ранее и повысил выручку на 3%, сильнее ожиданий рынка.

В то же время прогноз скорректированной прибыли и выручки на 2024 год оказался существенно хуже, чем рассчитывали аналитики.

Акции Whirlpool упали в цене на дополнительных торгах понедельника на 5%. За последние три месяца капитализация компании выросла на 12,7%, до $6,36 млрд.

Как говорится в пресс-релизе, чистая прибыль в октябре-декабре составила $491 млн, или $8,9 в расчете на акцию, по сравнению с убытком в размере $1,61 млрд, или $29,35 на акцию, за аналогичный период предыдущего года.

Прибыль без учета разовых факторов составила $3,85 на акцию, что оказалось лучше среднего прогноза аналитиков на уровне $3,54 на акцию.

Квартальная выручка Whirlpool увеличилась на 3%, до $5,09 млрд, при консенсус-прогнозе в $4,98 млрд.

В 2023 году в целом компания зафиксировала чистую прибыль в размере $481 млн против убытка в $1,52 млрд годом ранее и сократила выручку на 1,4%, до $19,46 млрд.

За минувший год Whirlpool выплатила дивиденды на сумму $384 млн и погасила кредит на $500 млн.

Компания в 2024 году прогнозирует чистую прибыль в диапазоне от $8,5 до $10,5 на акцию, скорректированную прибыль в диапазоне от $13 до $15 на акцию и выручку в размере $16,9 млрд. Аналитики ожидают скорректированную прибыль на уровне $15,34 на акцию и выручку в $17,68 млрд.