Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:46

Производитель бытовой техники Whirlpool вернулся к прибыли в IV квартале

Но прогноз на 2024 год разочаровал инвесторов

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Американский производитель бытовой техники Whirlpool Corp. зафиксировал чистую прибыль в четвертом квартале 2023 года после значительного убытка за тот же период годом ранее и повысил выручку на 3%, сильнее ожиданий рынка.

В то же время прогноз скорректированной прибыли и выручки на 2024 год оказался существенно хуже, чем рассчитывали аналитики.

Акции Whirlpool упали в цене на дополнительных торгах понедельника на 5%. За последние три месяца капитализация компании выросла на 12,7%, до $6,36 млрд.

Как говорится в пресс-релизе, чистая прибыль в октябре-декабре составила $491 млн, или $8,9 в расчете на акцию, по сравнению с убытком в размере $1,61 млрд, или $29,35 на акцию, за аналогичный период предыдущего года.

Прибыль без учета разовых факторов составила $3,85 на акцию, что оказалось лучше среднего прогноза аналитиков на уровне $3,54 на акцию.

Квартальная выручка Whirlpool увеличилась на 3%, до $5,09 млрд, при консенсус-прогнозе в $4,98 млрд.

В 2023 году в целом компания зафиксировала чистую прибыль в размере $481 млн против убытка в $1,52 млрд годом ранее и сократила выручку на 1,4%, до $19,46 млрд.

За минувший год Whirlpool выплатила дивиденды на сумму $384 млн и погасила кредит на $500 млн.

Компания в 2024 году прогнозирует чистую прибыль в диапазоне от $8,5 до $10,5 на акцию, скорректированную прибыль в диапазоне от $13 до $15 на акцию и выручку в размере $16,9 млрд. Аналитики ожидают скорректированную прибыль на уровне $15,34 на акцию и выручку в $17,68 млрд.

Whirlpool США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Нефть Brent подорожала до $82,6 за баррель после снижения цен накануне

Нефть Brent подорожала до $82,6 за баррель после снижения цен накануне

Акционеры МТС-банка рассмотрят вопрос о дроблении акций

Акционеры МТС-банка рассмотрят вопрос о дроблении акций

Brent перешла в минус и подешевела до $82,28 за баррель

Brent перешла в минус и подешевела до $82,28 за баррель

Оторвавшуюся в полете дверь Boeing могли забыть закрепить болтами

Производители мяса РФ выступили против введения отчетности о парниковых газах

ЦБ РФ скорректировал надбавки по необеспеченным потребительским кредитам

Правительство выдвинуло кандидатов в набсовет Сбербанка

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });