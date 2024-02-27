Whirlpool планирует увеличить рентабельность операций и сократить долг

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Американский производитель бытовой техники Whirlpool Corp. рассчитывает на увеличение рентабельности операций и намерен сокращать долг.

Компания ставит целью увеличить маржу EBIT до 10% к 2026 году с 6,1% в 2023 году, говорится в ее презентации ко "Дню инвестора", обнародованной 27 февраля. Цель для этого показателя на текущий год составляет 6,8%.

Увеличение маржи EBIT до 10% будет соответствовать годовой прибыли в расчете на акцию до более $20. В 2024 году компания рассчитывает получить прибыль в $13-15 на акцию против $16 на акцию в 2023 году.

Whirlpool - один из крупнейших мировых производителей бытовой техники и лидер североамериканского рынка с долей в 30%. Однако акции компании подешевели вдвое с пика, зафиксированного в 2021 году, и на 20% за последние 12 месяцев.

Whirlpool стремится улучшить финансовые показатели и повысить доверие инвесторов, в том числе, за счет сокращения расходов, объединения части европейских операций с турецкой Arcelik, а также фокусировки на продукции с наиболее высокой маржой, например, принадлежащем ей бренде KitchenAid.

Компания также сфокусирована на сокращении долга, заявил ее главный финансовый директор Джеймс Питерс в интервью Barron's.

В этом году Whirlpool намерена снизить долг на $1 млрд и планирует выкупить часть собственных акций, чтобы избежать размывания долей акционеров из-за выпуска бумаг для поощрения сотрудников.