Diageo сократила полугодовую выручку из-за падения продаж в Латинской Америке

Компания впервые опубликовала полугодовую отчетность в долларах, а не в фунтах

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Британская Diageo Plc, крупнейший в мире производитель алкоголя, впервые опубликовала полугодовую отчетность, в которой все показатели приведены в долларах США вместо фунтов, и зафиксировала снижение прибыли и выручки из-за резкого сокращения продаж в Латинской Америке.

Чистая прибыль компании за шесть месяцев, завершившихся 31 декабря, составила $2,21 млрд против $2,71 млрд годом ранее. Операционная прибыль понизилась на 11%, до $3,32 млрд.

Выручка снизилась на 1,4% и составила $10,96 млрд.

Негативным фактором для выручки стали колебания валютных курсов, снизившие показатель на $167 млн. В органическом выражении показатель уменьшился на 0,6%, во многом из-за падения продаж в Латинской Америке на 23%.

В Европе органический рост продаж в минувшем полугодии составил 3%, в Азиатско-Тихоокеанском регионе - 6%, в Африке - 9%. В Северной Америке показатель снизился на 2%.

Руководство компании ожидает улучшения динамики продаж и операционной прибыли во втором финансовом полугодии по сравнению с первым, хотя по-прежнему полагает, что операционная прибыль в январе-июне сократится в годовом выражении

Diageo также повысила размер промежуточных дивидендов на 5% - до 40,5 пенса на акцию.

Капитализация компании за последние три месяца опустилась на 8% и составляет сейчас 63,6 млрд фунтов ($80,7 млрд).

Diageo была создана в 1997 году в результате слияния компаний Guinness и GrandMet, ее штаб-квартира находится в Лондоне. Компания управляет 132 предприятиями, на которых работают свыше 30 тыс. человек, и реализует свою продукцию в 180 странах мира.

Diageo производит крепкие алкогольные напитки, вино и пиво 200 наименований, включая такие бренды как Smirnoff, Black Label, Johnnie Walker, J&B, Guinness, Baileys, Captain Morgan, Gordon's.