Goldman Sachs рекомендует продавать акции Diageo

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Аналитики Goldman Sachs ухудшили рекомендацию для акций Diageo Plc до "продавать" с "нейтрального уровня" на опасениях, что продолжающееся сокращение продаж крепкого алкоголя в США окажет сильное негативное влияние на результаты британской компании.

Чрезмерная доля Diageo на американском рынке водки и шотландского виски приведет к тому, что она пострадает от спада продаж больше конкурентов, таких как Pernod Ricard и Campari Group, которые имеют значительное присутствие в других странах, полагают эксперты. Они отмечают ухудшение отношения потребителей к некоторым из основных брендов Diageo, включая водку Smirnoff и виски Johnnie Walker.

Проведенные Goldman Sachs опросы оптовых продавцов показали, что они ожидают замедления темпов роста продажи водки, и особенно ароматизированной водки, в следующем финансовом году. Diageo занимает в США второе место в водочном сегменте после техасской фирмы Tito's Handmade Vodka.

Однако Diageo может увеличить продажи в сегменте текилы, где компания имеет сильные позиции благодаря своему бренду суперпремиум класса Don Julio, полагают аналитики.

На виски в 2023 финансовом году, который завершился в июне прошлого года, пришлось 25% продаж Diageo, на пиво - 15%, на текилу - 12%, на водку - 9%, по данным Goldman Sachs.

С начала года капитализация Diageo снизилась на 11,5%, в то время как фондовый индекс FTSE 100 вырос на 6,5%.

Diageo была создана в 1997 году в результате слияния компаний Guinness и GrandMet, ее штаб-квартира находится в Лондоне. Компания управляет 132 предприятиями, на которых работают свыше 30 тысяч человек, и реализует свою продукцию в 180 странах мира. Diageo производит крепкие алкогольные напитки, вино и пиво 200 наименований, включая такие бренды как Smirnoff, Black Label, Johnnie Walker, J&B, Guinness, Baileys, Captain Morgan, Gordon's.