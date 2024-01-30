СПБ биржа выпустила цифровые права на зеленые сертификаты

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - СПБ биржа провела в своей информационной системе первый выпуск цифровых прав, говорится в пресс-релизе торговой площадки.

Их приобретение дает право на получение зеленых сертификатов и услуг по их дальнейшему погашению, либо на альтернативное денежное требование.

Эмитентом выступила компания "Карбон Зиро", которая создала и ведет реестр зеленых сертификатов, покупателем стал Совкомбанк.

Банк России в июне 2023 года включил СПБ биржу в реестр операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов.

"Действующее законодательство не допускает цифровые права к биржевым торгам, поэтому СПБ биржа активно участвует в обсуждении и проработке законодательных инициатив и юридических механизмов, позволяющих обеспечить обращение цифровых финансовых инструментов с использованием биржевой торговой инфраструктуры", - приводятся в сообщении слова заместителя директора департамента развития торговой, учетной и расчетной инфраструктуры рынка цифровых финансовых активов и децентрализованных финансов СПБ биржи Алексея Кучерявенко.