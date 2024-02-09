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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:18

"СПБ биржа" выявила собственное несоответствие требованиям первого уровня листинга

"СПБ биржа" выявила собственное несоответствие требованиям первого уровня листинга
Фото: Андрей Любимов/РБК/ТАСС

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - "СПБ биржа" сообщил о выявлении несоответствия требованиям по корпоративному управлению, установленным для эмитентов, чьи бумаги включены в котировальный список первого уровня.

"Обыкновенные акции "СПБ биржи" включены в котировальный список первого уровня (КС1). В части требований для нахождения в этом списке выявлены несоответствия, связанные со вступлением в силу решения о том, что совет директоров в "СПБ бирже" не формируется. На устранение несоответствий эмитенту дается шесть месяцев", - сказала через пресс-службу директор департамента листинга и первичного рынка "СПБ биржи" Оксана Деришева.

По ее словам, возможными решениями могут быть формирование совета директоров или перевод акций в другой уровень листинга.

"СПБ биржа" не будет проводить делистинг собственных акций", - подчеркнула Деришева.

Акционеры "СПБ биржи" на внеочередном собрании 19 января решили не формировать совет директоров и передать его функции правлению.

СПБ биржа Оксана Деришева
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