РФ вводит квоту на импорт семян ряда сельхозкультур из недружественных стран

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - РФ вводит квоту на ввоз семян ряда сельхозкультур из недружественных стран в объеме 33,1 тыс. тонн.

Как сообщается в пресс-релизе правительства, соответствующее постановление подписано 27 января 2024 года. Согласно документу, квоты начнут действовать с 11-го рабочего дня со дня вступления в силу постановления по 31 декабря 2024 года включительно. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Ограничения коснутся семян картофеля, пшеницы, ржи, ячменя, кукурузы, соевых бобов, подсолнечника и сахарной свеклы.

Согласно постановлению, квота на импорт семян картофеля установлена в размере 16 тыс. тонн, ячменя - 0,6 тыс. тонн, кукурузы - 5 тыс. тонн, в том числе восковидной - 0,6 тыс. тонн, рапса (гибриды) - 2 тыс. тонн, подсолнечника (гибриды) - 7,5 тыс. тонн, сахарной свеклы (гибриды) - 2 тыс. тонн. На пшеницу, рожь, соевые бобы квота нулевая.

Правительство РФ в июне 2023 года утвердило перечень семян сельхозкультур, в отношении которых могут вводиться количественные ограничения на ввоз. В него включены семена картофеля, пшеницы, ржи, ячменя, кукурузы, соевых бобов, рапса, подсолнечника и сахарной свеклы.

"Семена из недружественных стран можно будет ввозить в рамках квот, установленных правительством. Их общий объем составит 33,1 тыс. тонн. Он рассчитан Минсельхозом исходя из потребностей российских семеноводов с учетом баланса отечественного производства, импорта и экспорта семян", - говорится в пресс-релизе правительства.

Как заявлял Минсельхоз, квотирование направлено на ускорение импортозамещения в таком основополагающем сегменте сельского хозяйства, как семеноводство. "Решения будут основываться на результатах сбора урожая и формирования семенного фонда, оценке потребности внутреннего рынка в семенах по каждой конкретной культуре, - разъясняло ведомство. - Объемы ввозимых семян планируется гибко регулировать и в дальнейшем поэтапно в течение трех лет уменьшать объемы квот по мере увеличения внутреннего производства".