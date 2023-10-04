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Минсельхоз РФ до конца года определит квоты на импорт семян в 2024 г.

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Минсельхоз РФ планирует до конца этого года определить квоты на импорт семян в 2024 году и компании, которые будут их поставлять, сообщает ведомство со ссылкой на первого замминистра сельского хозяйства Оксану Лут, принявшую участие в круглом столе в рамках российской агропромышленной выставки "Золотая осень - 2023" в среду.

Напомнив, что с 1 октября текущего года вступило в силу постановление правительства РФ о квотировании импорта семян, Лут сообщила, что до конца года, после уборки основных сельхозкультур, Минсельхоз определит конкретные объемы квот и перечень компаний-поставщиков на следующий год. "Итоговые параметры будут определяться исходя из потребностей рынка и внутреннего производства семян, а также с учетом наличия у поставщика плана по локализации производства на территории нашей страны", - говорится в пресс-релизе.

Среди направлений работы в сфере селекции первый замминистра выделила задачу по локализации производства семян в РФ. В соответствии с постановлением правительства, иностранные производители обязаны до 1 марта 2024 года представить соответствующие планы по локализации производства в России.

Минсельхоз РФ Оксана Лут
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