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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:59

Бундесбанк спрогнозировал рецессию в Германии в I квартале

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Экономика Германии в первом квартале 2024 года может войти в рецессию, говорится в ежемесячном докладе Бундесбанка.

По мнению германского центробанка, ВВП страны в январе-марте, скорее всего, вновь незначительно снизится.

В четвертом квартале 2023 года он сократился на 0,3% в квартальном выражении, по предварительным данным Федерального статистического агентства ФРГ (Destatis). Окончательные данные будут представлены 23 февраля.

В качестве негативных факторов для германской экономики Бундесбанк отмечает значительное снижение спроса на промышленный экспорт, вероятное сохранение сдержанности потребителей в расходах, повышенную неопределенность в отношении климатической политики, уменьшение портфелей заказов в промышленности и строительстве, а также забастовки, в том числе на железнодорожном транспорте и в авиации.

Бундесбанк Destatis Германия
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