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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:46

Нефть Brent подорожала до $82,6 за баррель после снижения цен накануне

Нефть Brent подорожала до $82,6 за баррель после снижения цен накануне
Фото: Bildagentur-online/Universal Images Group via Getty Images

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок умеренно поднимаются утром во вторник после заметного снижения днем ранее.

Цена мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:14 по московскому времени составляет $82,64 за баррель, что на $0,24 (0,29%) выше показателя на закрытие предыдущей сессии. В понедельник эти контракты снизились в цене на $1,15 (1,4%), до $82,4 за баррель.

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Котировки фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени выросли на $0,28 (0,36%) и составили $77,06 за баррель. По итогам прошлой сессии они подешевели на $1,23 (1,6%) - до $76,78 за баррель.

В начале прошлой сессии нефть активно дорожала на новостях о гибели трех американских военных в результате атаки беспилотников на базу США в Иордании. Президент США Джо Байден заявил о причастности к нападению военизированных формирований, связанных с Ираном. В Тегеране такие обвинения отвергли.

Некоторые участники рынка опасаются прямого военного столкновения США и Ирана, однако Вашингтон может постараться "сдержать эскалацию и дать ограниченный, локальный ответ на фоне электорального цикла", отметил аналитик XS.com Самер Хасн.

В то же время давление на нефтяные котировки оказывают опасения по поводу замедления роста экономики Китая, крупнейшего импортера нефти в мире, и по поводу мирового спроса в целом, пишет MarketWatch.

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