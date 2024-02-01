Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:52

Brent подорожала до $81,2 за баррель

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Котировки нефти ускорили подъем днем в четверг, восстанавливаясь после падения накануне на данных об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США.

К 14:24 по Москве апрельские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,63 (0,78%), до $81,18 за баррель. Мартовские фьючерсы на WTI к этому моменту дорожали на бирже NYMEX на $0,64 (0,84%), до $76,49 за баррель.

В среду Brent подешевела на 2,4%, WTI - на 2,5% на данных о неожиданном росте запасов нефти в США. Как сообщило американское Министерство энергетики, коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе увеличились на 1,23 млн баррелей, тогда как опрошенные Bloomberg аналитики в среднем прогнозировали снижение резервов на 1,1 млн баррелей.

Добыча нефти в США на прошлой неделе также увеличилась, превысив отметку в 13 млн баррелей в сутки.

В январе нефть выросла в цене впервые за 4 месяца на фоне нападений хуситов на суда в Красном море, а также ответных мер США и их союзников. Brent подорожала за месяц на 6,1%, WTI - на 5,9%.

"Рынок продолжает следить за Красным морем и всем регионом в целом, но мы знаем, что нефтяные котировки не отражают рисков для поставок до тех пор, пока у них не появится веская причина, - отметила основательница Vanda Insights Вандана Хари. - Рост запасов нефти в США и добычи в стране лишил цены импульса к росту".

Brent WTI США Vanda Insights Красное море Минэнерго
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Решетников заявил, что на Западе перестают понимать происходящее в экономике РФ

Решетников заявил, что на Западе перестают понимать происходящее в экономике РФ

Стоимость 92-го бензина на бирже в четверг упала на 5,6%

Стоимость 92-го бензина на бирже в четверг упала на 5,6%

С начала СВО на оборонные предприятия пришли работать больше 0,5 млн человек

Песков сообщил об обсуждении с Турцией обслуживания россиян турецкими банками

Песков сообщил об обсуждении с Турцией обслуживания россиян турецкими банками

Процентные доходы Euroclear от замороженных активов РФ выросли в 5,5 раза

Процентные доходы Euroclear от замороженных активов РФ выросли в 5,5 раза

Росспецмаш отметил замедление роста выпуска и продажи сельхозтехники в России

Поставки "Газпрома" в Китай 31 января вновь обновили рекорд

Поставки "Газпрома" в Китай 31 января вновь обновили рекорд

Бенефициар Goldman Group Роман Гольдман стал фигурантом второго уголовного дела

Акционеры Tesla проголосуют по вопросу перерегистрации компании

Акционеры Tesla проголосуют по вопросу перерегистрации компании
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });