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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:16

UPS в IV кв. снизила чистую прибыль в два раза, выручка не оправдала прогнозов

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Крупнейшая в мире служба экспресс-доставки United Parcel Service (UPS) зафиксировала падение чистой прибыли в четвертом квартале более чем в два раза при снижении выручки на 8%.

Как говорится в сообщении компании, чистая прибыль в октябре-декабре составила $1,61 млрд, или $1,87 на акцию, по сравнению с $3,45 млрд, или $3,96 на акцию, за аналогичный период предыдущего года.

Прибыль без учета разовых факторов составила $2,47 на акцию, превысив консенсус-прогноз опрошенных FactSet аналитиков в $2,46 на акцию.

Квартальная выручка UPS уменьшилась до $24,92 млрд против $27,03 млрд годом ранее. Эксперты в среднем ожидали этот показатель на уровне $25,4 млрд. Выручка UPS оказывается хуже прогнозов рынка уже шестой квартал подряд.

Доход UPS в США в минувшем квартале уменьшился на 7,3%, до $16,92 млрд (при прогнозе экспертов в $17,39 млрд). В международном сегменте выручка снизилась на 6,9%, до $4,61 млрд (прогноз - $4,64 млрд), в сегменте управления цепочками - на 11,4%, составив $3,396 млрд.

По итогам всего 2023 года чистая прибыль UPS упала в 1,7 раза, до $6,71 млрд, или $7,8 на акцию, выручка опустилась на 9%, до $90,96 млрд.

Согласно прогнозу компании, в 2024 году ее выручка составит $92-94,5 млрд. Аналитики в среднем ожидают этот показатель на уровне $95,51 млрд.

UPS планирует направить на капиталовложения $4,5 млрд в этом году, на выплату дивидендов - порядка $5,4 млрд.

Акции компании теряют в цене 6,8% на предварительных торгах во вторник. За последние 12 месяцев их стоимость снизилась на 17%.

Отчетность UPS считается барометром американской экономики, поскольку на долю компании приходится около половины всех отправлений в США: от автокомпонентов и лекарственных средств до одежды и финансовой документации. Компания работает более чем в 200 странах мира, ее глобальный штат насчитывает свыше 500 тыс. сотрудников. В сутки UPS обрабатывает около 24,3 млн посылок.

UPS США
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