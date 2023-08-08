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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:07

UPS во II квартале снизила чистую прибыль на 27% и ухудшила годовой прогноз

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Крупнейшая в мире служба экспресс-доставки United Parcel Service во втором квартале сократила чистую прибыль на 27% и ухудшила прогноз выручки на весь текущий год.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в апреле-июне 2023 года составила $2,081 млрд, или $2,42 в расчете на акцию, по сравнению с $2,85 млрд, или $3,25 на акцию, за аналогичный период прошлого года. Скорректированная прибыль опустилась до $2,54 с $3,29 на акцию.

Выручка уменьшилась на 10,9% - до $22,055 млрд против $24,766 млрд годом ранее.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем оценивали скорректированную прибыль компании на уровне $2,49 на акцию при выручке в $23,04 млрд.

Доходы UPS в США в минувшем квартале уменьшились на 6,9% и составили $14,4 млрд (при прогнозе экспертов в $14,92 млрд). Международный сегмент зафиксировал сокращение выручки на 13% - до $4,42 млрд (при ожидавшихся $4,71 млрд).

Доходы в сегменте управления цепочками поставок упали на 23,4%, составив $3,24 млрд. Эксперты оценивали их в $3,55 млрд.

UPS теперь планирует получить по итогам 2023 года выручку в районе $93 млрд против ожидавшихся ранее примерно $97 млрд. Также компания рассчитывает зафиксировать рентабельность по скорректированной операционной прибыли примерно в 11,8%, в то время как ранее предполагалось 12,8%.

Размер капиталовложений UPS по-прежнему оценивает примерно в $5,3 млрд, размер дивидендных выплат - около $5,4 млрд, выкупа акций - порядка $3 млрд.

Котировки акций UPS в ходе предварительной сессии во вторник падают на 6%. С начала текущего года капитализация компании увеличилась на 4,8% (до $155,6 млрд), при этом фондовый индекс S&P 500 прибавил 17,7%.

Отчетность UPS считается барометром американской экономики, поскольку на долю компании приходится около половины всех отправлений в США: от автокомпонентов и лекарственных средств до одежды и финансовой документации. Компания работает более чем в 220 странах мира, ее глобальный штат насчитывает свыше 500 тыс. сотрудников.

UPS
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