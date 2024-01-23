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Qiwi проведет собрание акционеров по обратному выкупу акций 11 марта

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Qiwi проведет внеочередное собрание акционеров по обратному выкупу акций 11 марта 2024 года, реестр для участия в нем закрылся 19 января, говорится в сообщении группы.

Qiwi планирует выкупить обыкновенные акции класса "Б", включая американские депозитарные акции (ADS) с NASDAQ и Московской биржи, их максимальное количество по кипрскому законодательству не должно превышать 10% от всех выпущенных акций (или 6 млн 271,297 ADS).

Максимальная цена выкупа на Московской бирже составит не более 581 руб. за акцию. Цена выкупа ADS на NASDAQ в долларах США предполагается определить на основании цены выкупа в рублях и обменного курса ЦБ РФ на дату, указанную в документации к buyback на момент его начала.

Планируется, что выкупленные в рамках buyback акции будут оплачены из нераспределенной прибыли и станут учитываться как казначейские.

Qiwi 19 января сообщила о планах продать российские активы, консолидированные под АО "Киви", гонконгской компании Fusion Factor Fintech Limited, которая принадлежит главному исполнительному директору Qiwi plc Андрею Протопопову. Международный бизнес группы в Казахстане, ОАЭ и других странах, продолжит развиваться в рамках Qiwi plc. Реструктуризация бизнеса, как предполагается, позволит Qiwi сохранить листинг на NASDAQ и МосБирже.

Цена сделки по продаже АО "Киви" составит 23,75 млрд рублей. В этот контур входят Киви банк, Qiwi кошелек, Qiwi business, система денежных переводов Contact, Rowi, Realweb, Flocktory, Таксиагрегатор, IntellectMoney и ряд других активов. Ранее сообщалось, что денежные средства, полученные от сделки, группа направит на развитие международного бизнеса и buyback акций.

Доля акций Qiwi в свободном обращении составляет 71,3% от их общего числа (крупнейший акционер компании - Сергей Солонин, у него 28,4% акций и 71,3% голосов).

NASDAQ Qiwi Московская биржа
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