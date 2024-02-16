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Qiwi в феврале покинет заместитель гендиректора Мария Шевченко

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Qiwi с 29 февраля покидает заместитель генерального директора группы Мария Шевченко, ее обязанности будут распределены среди топ-менеджмента, сообщила пресс-служба компании.

Шевченко покидает пост по личным причинам, после ухода она продолжит консультировать компанию, отмечает Qiwi.

"Мария была ценным членом нашей исполнительной команды на протяжении последних 4 лет. Мы искренне благодарим Марию за ее приверженность и значительный вклад в успех компании и желаем ей успехов во всех ее будущих начинаниях", - сказал через пресс-службу глава группы Алексей Мащенков.

Шевченко также покинула совет директоров Киви банка, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе.

К группе Qiwi Шевченко присоединилась в марте 2019 года в качестве председателя совета директоров Киви банка. С 2020 года также занимала пост заместителя генерального директора. До прихода в Qiwi она работала в Альфа-банке.

Qiwi в январе закрыла сделку по продаже российских активов, консолидированных под АО "Киви", гонконгской компании Fusion Factor Fintech Limited, которая принадлежит бывшему главному исполнительному директору Qiwi plc Андрею Протопопову. Цена сделки составила 23,75 млрд рублей. В российский контур входят Киви банк, Qiwi кошелек, Qiwi business, система денежных переводов Contact, Rowi, Realweb, Flocktory, Таксиагрегатор, IntellectMoney и ряд других активов.

Международный бизнес группы в Казахстане, ОАЭ и других странах продолжает развиваться в рамках Qiwi plc.

Доля акций Qiwi в свободном обращении составляет 71,3% от их общего числа (крупнейший акционер компании - Сергей Солонин, у него 28,4% акций и 71,3% голосов).

Qiwi Мария Шевченко Киви банк Qiwi plc Сергей Солонин Fusion Factor Fintech Limited Алексей Мащенков
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